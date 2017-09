Laudo de Saúde: Mecias de Jesus quer garantir atendimento domiciliar para idosos

Para facilitar a vida das pessoas idosas que necessitam de cuidados integrais e permanentes, o deputado Mecias de Jesus apresentou na Assembleia Legislativa, projeto de Lei que veda a exigência de comparecimento do idoso enfermo a órgãos públicos estaduais e assegura o atendimento domiciliar para a obtenção de laudo de saúde.

Conforme o deputado, o objetivo do projeto é garantir ao idoso atendimento domiciliar pela perícia médica estadual, serviço público estadual de saúde ou serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre a rede estadual de saúde, para expedição de laudo necessário ao exercício de seus direitos sociais e isenção tributária estadual.

O projeto está tramitando na Casa e prevê que, quando o idoso estiver enfermo e for de interesse do poder público estadual, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência, e/ou quando for de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído.

“Desta forma, estamos aperfeiçoamento as políticas públicas de atenção à pessoa idosa, preservando a saúde e evitando que ele – quando estiver enfermo – seja obrigado a comparecer pessoalmente a órgãos públicos estaduais, independente de quem seja interessado”, afirma Mecias.