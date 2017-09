Lançado edital de mais uma edição do Exame de Ordem Unificado

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) lançou nesta terça-feira, 19, o edital de abertura do XXIV Exame de Ordem Unificado. O prazo de inscrições para esta edição do Exame começa hoje e segue aberto até o dia 29 de setembro.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da Fundação Getúlio Vargas (http://oab.fgv.br), que aplica a prova.

A 1ª fase – prova objetiva – está programada para o dia 19 de novembro de 2017, das 13h às 18h, conforme o horário oficial de Brasília (DF). Serão 80 questões de caráter eliminatório sobre disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de Direito. A 2ª fase (prova prático-profissional), será realizada no dia 21 de janeiro de 2018, no mesmo horário da 1ª.

Também serão cobradas questões de Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia do Direito, Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

Alexsandra Sampaio