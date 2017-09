Lacen-RR terá teste simultâneo para identificar zika, dengue e chikungunya

O Lacen-RR (Laboratório Central de Saúde Pública) começará a utilizar uma nova metodologia para que o diagnóstico para zika, dengue e chikungunya seja feito de forma simultânea com apenas uma amostra, o que garante um resultado mais rápido. Para isso, a equipe da unidade está recebendo um treinamento ministrado pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos, vinculado à Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). A expectativa é que a metodologia comece a ser usada ainda neste ano.

O Lacen-RR é o sexto laboratório público que recebe o treinamento para uso do chamado kit ZDC. Na primeira fase, os servidores do laboratório de Biologia Molecular estão recebendo o treinamento com a técnica da Bio-manguinhos, Sthefanie Ribeiro, que participou do desenvolvimento do kit no Rio de Janeiro. Ela explicou que o novo modelo de diagnóstico é mais sensível e eficaz, porque reduz o tempo de análise das amostras.

“Essa nova metodologia permite que em uma única amostra consigamos identificar se existe ou não os vírus da zika, dengue e chikunguya, o que diminui a necessidade de coleta de material genético, reduz o tempo de espera para o diagnóstico e oferece à população um resultado mais preciso”.

Atualmente o diagnóstico das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti são realizadas separadamente, com coletas diferenciadas de material genético. Dessa forma, o tempo de espera para emissão do laudo é de 15 a 20 dias. Com o uso do kit ZDC, fornecido pelo Ministério da Saúde, o resultado passará ser emitido em até 10 dias úteis.

Para Cátia Meneses, diretora técnica do Lacen-RR, com a redução do tempo para o diagnóstico é possível realizar uma identificação mais sensível e eficaz dos casos dos vírus transmitidos pelo Aedes aegypti em todo Estado. “Ter estes dados com mais celeridade auxiliará nas ações de enfrentamento da situação de emergência sanitária causada por essas três doenças”, finalizou.