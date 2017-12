Lacen-RR recebe certificado atestando exatidão nos exames realizados

O Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública de Roraima) recebeu, pelo sétimo ano consecutivo, o certificado de excelência do PNCQ (Programa Nacional de Controle de Qualidade). Com 94,4% de sucessos nas análises realizadas, a certificação atesta a precisão dos exames realizados no laboratório.

Segundo a diretora técnica do Lacen-RR, Cátia Menezes, um conjunto de ações realizadas nos últimos anos levaram a um resultado positivo, como o a capacitação dos profissionais, manutenção dos equipamentos e a estruturação do Laboratório de Biologia Molecular.

Ela explicou que pelo menos uma vez ao mês os servidores participam de programas com atualizações sobre os procedimentos realizados. “Os treinamentos aos profissionais da área, junto com o controle de qualidade dos equipamentos contribuem para que o serviço seja mantido com qualidade”, enfatizou.

A aquisição dos equipamentos para a estruturação do setor de Biologia Molecular, inaugurado em março deste ano, permitiu a ampliação dos exames realizados no Estado. A diretora explicou que a aquisição veio em um momento de extrema necessidade, devido ao surto de chikungunya e zika, aumentando o número de atendimentos no laboratório que chegou a receber exames em três turnos. “Anteriormente encaminhávamos essas análises para fora do Estado e os resultados demoravam a chegar. Agora, o setor possibilita realizarmos mais diagnósticos em menos tempo”.

Para isso, foram investidos R$ 600 mil em equipamentos. O setor já realiza o diagnóstico molecular de chikungunya, dengue e zika. A expectativa para o próximo ano é a implantação para o diagnóstico local dos vírus respiratórios influenza A e B, coqueluche, meningites bacterianas, entre outras.

Lacen-RR

Criado na década de 80, o Lacen está dividido em duas áreas: Biologia Médica (exames laboratoriais de interesse em saúde pública humana) e Química e Produtos (análise de água, medicamentos e alimentos).

As análises realizadas são extremamente importantes para o diagnóstico precoce de doenças, assim como controle e prevenção para ações de vigilância. “Se recebemos um resultado positivo a Vigilância vai entrar em contato para fazer as medidas de contenção de foco. Ela age diretamente naquele local com ações de educação e prevenção” esclareceu a diretora técnica do Lacen-RR.