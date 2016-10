Lacen-RR recebe aparelho que agiliza resultados de exames

O Lacen-RR (Laboratório Central de Saúde de Roraima) recebeu um novo equipamento para auxiliar na agilidade de diagnósticos microbiológicos de doenças e seus tratamentos. O aparelho subsidia os profissionais com informações sobre qual o tratamento adequado para cada doença. Por meio de uma identificação microbiana confiável são realizados testes de sensibilidade aos antibióticos e antifúngicos, ajudando a melhorar o sucesso terapêutico e os resultados do paciente.

O Vitek 2 Compact (bioMerieux) é um aparelho moderno de referência na saúde pública do país, que permite melhorar a eficiência do laboratório, reduzindo a mão de obra e entregando relatórios mais rápidos.

A diretora técnica do Lacen-RR, Cátia Meneses, explicou que o procedimento demorava em média 5 dias e hoje é feito em 72 horas. “Ele identifica e realiza testes para bactérias e leveduras, além de detalhar os resultados de exames e apontar qual o medicamento será eficaz no combate às infecções”, destacou.

A aquisição traz como principais benefícios a diminuição do tempo de liberação dos resultados, auxiliando diretamente na avaliação do antibiótico ou antifúngico prescrito pela equipe médica e também na redução da exposição do servidor à amostra manipulada.

O Vitek 2 também pode contribuir para a detecção de infecções relacionadas com cuidados de saúde, o que ajuda na prática de medidas preventivas. Mais de 330 espécies microbianas podem ser identificadas.