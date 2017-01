Laboratórios reforçam controle de qualidade da água nos municípios

Para melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos moradores do interior, o Governo de Estado, por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) instalou laboratórios de análise da água nos municípios de São Luís, São João do Baliza, Caroebe, Alto Alegre, Mucajaí, Caracaraí e Normandia.

O trabalho faz parte do planejamento de ações da Caerr e é executado para fortalecer o processo de tratamento da água. “Os laboratórios são importantes para o sucesso do trabalho, por isso a proposta é montar laboratórios nos municípios onde a Caerr atua e com isso agiliza o controle de qualidade da água fornecida aos usuários”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Segundo ele, antes as equipes precisavam se deslocar até à localidade para fazer a coleta da água, o que causava certa demora no resultado, por conta da distância. Agora com o laboratório funcionando no município, o processo ficou mais dinâmico, pois toda a análise é feita diariamente e as deficiências são resolvidas de imediato.

Novos laboratórios

Este ano o planejamento inclui a ampliação dos serviços com a implantação dos laboratórios nos municípios de Rorainópolis, Pacaraima e também na localidade Félix Pinto, no município do Cantá.

“Nesse momento os espaços físicos estão sendo otimizados para deixar o ambiente dentro dos padrões técnicos como determina a legislação e depois será feita a instalação dos equipamentos necessários para análise da quantidade de cloro, PH, cor e a turbidez”, salientou a química do Núcleo de Controle de Qualidade da Caerr, Anna Paula Travassos.

A instalação dos laboratórios de análise da água faz parte do compromisso do Governo do Estado, por meio da Caerr, em atender as normas estabelecidas pela Portaria Federal 2.914/11, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e padrão de potabilidade.

“Nos laboratórios são verificados os padrões de potabilidade da água estabelecidos pela Portaria de forma que o monitoramento é feito desde a captação da água bruta até a distribuição, além disso, é feito o monitoramento do município de forma geral”, Anna Paula.

Serviços

Além das análises feitas diariamente nos laboratórios, o Núcleo de Controle de Qualidade realiza ainda a inspeção mensal do trabalho executado nos municípios e os relatórios são encaminhados aos órgãos de fiscalização que atuam na área.

“A equipe é deslocada à região para fazer a inspeção in loco em cada ponto de coleta, na saída para o tratamento e nos poços que fazem o abastecimento aos moradores. Tudo feito dentro das exigências da Lei”, enfatizou Danque Esbell.