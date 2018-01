Laboratório do HGR conquista certificação de qualidade em diagnósticos

A partir de agora os resultados de exames realizados pelo Laboratório de Análises Clínicas do HGR (Hospital Geral de Roraima) virão com uma etiqueta de qualidade, o selo de excelência do PNCQ (Programa Nacional de Controle de Qualidade), que garante a confiabilidade destes diagnósticos.

A certificação foi conquistada após a análise de uma série de critérios exigidos pelo Programa, como a taxa de acertos acima de 81% durante 12 meses consecutivos.

Durante um ano, o laboratório enviou ao Programa amostras de todos os exames realizados para avaliação. Após a análise, o PNCQ constatou que as amostras estavam dentro dos padrões exigidos, confirmando os resultados eficientes já constatados pelo próprio setor. Há três anos, o laboratório criou um setor específico para controle de qualidade, o que não existia até então.

O chefe da Divisão de Qualidade, Larrone Souza, contou que o certificado foi obtido por meio de um intenso trabalho em equipe. “O selo é resultado do esforço e dedicação de todo o time do nosso laboratório, que participou de treinamentos e congressos, além do curso do próprio PNCQ”.

O PNCQ avalia, além das amostras enviadas, equipamentos usados no processo e conhecimento técnico das equipes. A próxima meta é conquistar o selo de bronze, mantendo a nota por 3 anos consecutivos.

Investimento

Para o gerente do laboratório, Reinaldo Costa, a contratação de novos servidores foi uma medida essencial para a obtenção do certificado e aumento no número de exames. “Isso trouxe estabilidade, pois proporciona uma equipe fixa que pode dar continuidade ao trabalho já iniciado, sem substituições de funcionários”, explicou.

Atualmente, o laboratório do HGR é o maior do Estado em análises clínicas e possui notas superiores aos laboratórios privados, sendo inclusive referência para outras unidades locais.

A demanda no setor registrou um aumento de 30% em apenas um ano. Em junho de 2016, foram realizados 52 mil exames. Um ano depois, foram 72 mil exames em apenas um mês.