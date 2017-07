Laboratório de biologia molecular inicia trabalhos no turno da noite

O laboratório de biologia molecular do Lacen-RR (Laboratório Central de Saúde Pública de Roraima), desde a última segunda-feira, 17, está operando em três turnos de trabalho, em virtude do grande número de amostras que chegam, com relação à chikungunya. As duas equipes já trabalhavam em dois turnos, mas a epidemia da doença aumentou a demanda.

Conforme a diretora técnica do Lacen, Cátia Meneses, a mudança ocorre por conta da necessidade de agilizar o resultado das amostras. “É importante que os resultados sejam entregues em tempo oportuno, tanto para as medidas voltadas ao paciente hospitalizado, quanto para as ações de controle da Vigilância em Saúde”, disse a diretora.

Em março deste ano, o Lacen recebeu equipamentos que permitiram a implantação do laboratório de biologia molecular, viabilizando a realização de exames para diagnóstico molecular de chikungunya e zika, ambas transmitidas pelo Aedes Aegypti. Do início das atividades até então, foram 3 mil amostras de arboviroses, onde se destaca a chikungunya.

Hoje, 39% da demanda do Lacen é de análises de arboviroses, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, como dengue, zika e chikungunya.

Lacen

O Laboratório Central de Saúde de Roraima dá suporte para os diagnósticos laboratoriais de alta e média complexidade, doenças de notificação compulsória, análise de qualidade de produtos, alimentos e medicamentos, contribuindo com o desenvolvimento científico do Estado.

No ano passado, o laboratório recebeu, pelo sexto ano consecutivo, o certificado de excelência do PNCQ (Programa Nacional de Controle de Qualidade), reflexo da aquisição de novos equipamentos e a capacitação dos profissionais, contribuindo para que o padrão de excelência fosse mantido.

Outros exames

O Lacen-RR já realiza os exames sorológicos, que diferentemente do exame molecular, são destinados aos pacientes nos quais os sintomas se manifestam há mais de cinco dias, ocasião em que o exame é feito a partir dos anticorpos produzidos pelo paciente.

Até março do ano passado, as amostras sorológicas de chikungunya também passavam por triagem no Lacen-RR e depois eram encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, onde se realizava o exame.