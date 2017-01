Laboratório de Anatomia e Patologia ganhará sede própria

O Laper (Laboratório de Anatomia e Patologia de Roraima) irá ganhar uma sede própria depois de 38 anos de funcionamento. A previsão é que o novo prédio seja inaugurado até o mês de março deste ano. Atualmente o Laper funciona no Bairro dos Estados, em um local adaptado para receber as atividades laboratoriais. O novo local será ao lado do HGR (Hospital Geral de Roraima).

Conforme Gecel Ferreira, responsável técnico pelo Laper, o novo prédio vinha sendo planejado há anos, mas somente nessa gestão o sonho saiu do papel e se tornou uma realidade, atendendo aos anseios de diversos profissionais de saúde. “O espaço está bem localizado, e vai compor um complexo de unidades que ficará perto do HGR, facilitando também a vida do paciente”, destacou.

Com a inauguração, será dado novo ritmo aos trabalhos da unidade, fazendo com que o atendimento ocorra com mais rapidez e qualidade. O Laper é único laboratório de patologia do Estado e oferece serviço médico especializado para a realização de diagnósticos de várias doenças, inclusive do câncer. Com mais tecnologia, os resultados poderão ser entregues com muito mais agilidade, garantindo uma resposta mais rápida a estas doenças.

Estrutura

O novo espaço tem 400 metros quadrados e recebeu aparelhos e móveis novos para atender à população, além de ter 35 profissionais capacitados para a detecção de doenças graves como o câncer. O Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 567 mil em equipamentos e insumos.

Mesmo com a atual estrutura, a unidade tem realizado os diagnósticos dentro do prazo estipulado pelo Ministério da Saúde, que é de 60 dias. Mas a expectativa é diminuir cada vez mais este tempo, para que a população possa ter uma resposta mais rápida ao tratamento.

“Vale destacar que em 2016 foram confirmados 390 casos de câncer no Estado, por isso a importância da nova sede, onde tudo estará mais apto para desenvolvermos nosso trabalho”, explicou Gecel, acrescentando que “somente em 2016, realizamos 15,3 mil exames e com a nova sede, e novos equipamentos, a unidade terá exames feitos como muito mais tecnologia”.

Atendimento

O Laper atende toda a população do Estado e até de países vizinhos. A unidade dispõe de dois setores principais: o de Citopatologia, que analisa os exames de paponicolau (que detecta ou previne a presença de câncer de colo do útero); e o setor de Histopatologia, onde são realizados exames de histopatológicos, peças cirúrgicas e biópsias.

O laboratório se tornou autossuficiente há cinco anos, quando passou a realizar todos os exames solicitados, não tendo que enviar este material para fora do Estado. “Essa gestão sempre esteve empenhada na qualidade do serviço prestado à população. Foram contratados mais funcionários especialistas em patologias e capacitados os técnicos. Quem ganha é a saúde e, claro, a população”, finalizou.