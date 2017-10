Kart: Rafael Lucena participa do Brasileiro Indoor em São Paulo

O roraimense Rafael Lucena participará neste final de semana, em Cotia/SP, do Brasileiro de Kart Indoor. O evento será realizado no Kartódromo Internacional da Granja Viana e reunirá 324 pilotos profissionais e amadores de 12 estados do país.

Idealizadora da competição, que teve sua primeira edição em 2005, a AMIKA (Associação de Amigos do Kart Amador), informa que o evento tem a finalidade de promover a integração entre pilotos profissionais e amadores de kart, na modalidade rental (kart de aluguel) de todo o Brasil. As disputas serão realizadas em karts de 13 cavalos de potência. A direção de prova será da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Os pilotos estarão distribuídos em 4 categorias (Master, Graduados, Super Graduados e Sênior). Rafael Lucena correrá pela categoria Master com mais 107 pilotos. Serão disputadas 4 corridas classificatórias e os 40 primeiros na tabela de pontuação se classificam para a final ouro (20 primeiros) e final prata (21º ao 40º).

“Será a minha quarta participação nesta competição. Ano passado tive o meu melhor resultado, terminando na 42ª colocação, empatado em pontuação com o último classificado para a final prata. Não avancei por critérios de desempate. A minha expectativa é ir para final este ano. Não andei ainda em 2017 na Granja Viana, a pista e a estrutura passaram por uma grande reforma, então será uma novidade. Mas vamos ter um tempo para treinar antes”, afirmou Rafael informando que se já estará em São Paulo nesta sexta-feira para fazer o reconhecimento da pista onde será realizada a competição.

O roraimense aproveitou a oportunidade para convidar também os pilotos do estado a participarem no próximo ano do Campeonato e também de mais competições nacionais. “O kart em Roraima vive um bom momento, com o kartódromo se estruturando e as competições crescendo. Sei o quanto é difícil participar de competições fora do estado. Mas existem campeonatos como este em que os custos não são tão altos e onde podemos levar o nome de Roraima para o cenário nacional”, ressaltou Lucena.

Para 2017, a delegação de Roraima contará com 7 pilotos. Além de Rafael Lucena, representarão o estado Jean Souto, Leonardo Garcia, Alan Fernandes, Cintia Souto, Denis Glauber e Rafael Alves. “São amigos que correm comigo em Brasília e que irão vestir a camisa do meu estado. Sou muito grato à eles pela consideração e amizade e é uma forma de valorizar mais o nome de Roraima”, disse o roraimense.

Ainda sexta-feira, a equipe participará do Endurance Brasil, evento com 3 horas de duração, onde os pilotos se revezam em um mesmo kart e é uma forma de se preparar para o Brasileiro.

A cerimônia de abertura e as finais do Brasileiro de kart serão transmitidas ao vivo pelo site www.brasileirodeindoor.com.br.