Justiça suspende cobrança retroativa do aumento de energia em Roraima

A ação movida pelo deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), com o apoio da bancada de Roraima conseguiu judicialmente que a Boa Vista Energia S.A não cobre o retroativo do aumento em torno de 41% na tarifa de energia elétrica correspondente ao período de novembro de 2015 a julho de 2016, até o julgamento do mérito da ação popular. A exceção será o mês de maio de 2016, cuja taxa foi cobrada anterior ao julgamento, conforme informou a advogada do parlamentar, Carlen Padilha, autoria da ação.

A decisão proferida pelo desembargador, Jirair Aram, do Tribunal Regional Federal da 1° Região garante que tais valores sejam cancelados, porém as próximas faturas ainda ocorrerão com a devida tarifação, até que seja julgada a ação na justiça.

Para Hiran Gonçalves, a decisão vai amenizar a situação do consumidor roraimense neste primeiro momento, mas o intuito da bancada é lutar para que a tarifa imposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) seja anulada. “É uma luta demorada, mas acredito que alcançaremos o objetivo. Não é justo que o povo de Roraima tenha que pagar por esse absurdo. Não temos uma energia elétrica segura e de qualidade, quase todos os dias sofremos com constantes apagões. Muitas pessoas tem prejuízos imensos, com aparelhos eletrônicos danificados por conta dessa situação, e ainda ter que se responsabilizar por essa conta. É muita injustiça”, declarou.

O parlamentar reafirmou o compromisso de lutar pelos interesses do Estado e garantiu que não medirá esforços para que a anulação da nova tarifa de energia elétrica aconteça o mais breve possível. “Estamos buscando entendimento tanto no judiciário, quanto no meio político para que todos não sejam prejudicados”, finalizou.

Jânio Tavares