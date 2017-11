Justiça pela Paz em Casa: Coordenadoria da Mulher realiza roda de conversa

Com foco nas ações de sensibilização da Campanha Justiça pela Paz em Casa, a equipe Multidisciplinar em parceria com a Coordenadoria de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Roraima, promoveu uma Roda de Conversa para mulheres em situação de Violência Doméstica e Familiar, na manhã desta quarta-feira, 22, no Fórum Criminal Evandro Lins e Silva, no Bairro Caranã.

Durante a conversa foi servido café da manhã para as mulheres e elas puderam prestigiar apresentação de consultoria de beleza e dicas de maquiagem. A juíza Maria Aparecida Cury, titular do juizado de Violência Doméstica, agradeceu a presença das convidadas e exibiu o vídeo da campanha, elaborado especialmente para está IX edição, que trata da temática “A violência deve ser denunciada, não maquiada.

“Nos observamos no vídeo que quanto mais a mulher tenta maquiar os hematomas da agressão, mais eles se tornam visíveis, por isso queremos transmitir a importância de denunciar. Porque quanto mais a mulher tenta esconder a violência mais ela aumenta”, concluiu.

Na ocasião, a pedagoga, Aurilene Moura, abordou vários assuntos relativos à temática, como a evolução do papel na mulher na relação familiar e na sociedade, além de esclarecimentos e orientações sobre os aspectos Lei Maria da Penha, os diversos tipos de violência e os direitos da mulher.

A assistente social, Catarina Buttel, destacou a importância do encontro. “O nosso objetivo é fazer com que a mulher vítima de violência receba orientações, informações sobre a Lei Maria da Penha e seus recursos para que elas saibam como funciona a Rede de Proteção a mulher e aproxima-las da justiça.