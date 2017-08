Justiça Militar comemora 15 anos com cursos e palestras

Na manhã desta segunda-feira, 21, a Escola do Judiciário do Estado de Roraima (EJURR) deu início as comemorações de 15 anos de implantação da Justiça Militar, no Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, com o curso: “A Justiça Militar Estadual: Estrutura e funcionamento. Competências Constitucional, Criminal e Cível. Crimes militares e sua caracterização”.

O curso foi ministrado por Ronaldo João Roth, juiz de direito da Justiça Militar do Estado de São Paulo, mestre em direito, coordenador e professor do curso de Direito Militar da Escola Paulista de Direito (EPD), professor de Processo Penal Militar da Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB), professor de Direito Penal do Curso de Direito da Unifieo e autor de vários livros.

Participam do evento, oficiais e praças da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar do Exército, representantes do Ministério Público Estadual, magistrados do TJRR e servidores.

O encerramento será às 19h30, no Fórum Criminal com a palestra: A Justiça Militar Estadual e sua implicação na regularidade e eficiência da Polícia Militar e na segurança pública. Também proferida pelo juiz Ronaldo João Roth.