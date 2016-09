Justiça Itinerante atende no município de Uiramutã

A Vara da Justiça Itinerante atenderá, no período de 19 a 23 de setembro, os moradores do município de Uiramutã. Além da sede do Município, as comunidades de Água Fria e Pedra Branca serão contempladas com a visita da unidade móvel da Justiça Itinerante.

Todos os serviços disponibilizados são gratuitos. Entre eles, estão: Divórcio Consensual, Declaração de União Estável, Pensão Alimentícia e Reconhecimento de Paternidade/Maternidade, sendo este último efetivado por meio do Programa Pai Presente.

Para a realização dos trabalhos da Justiça Itinerante no município de Uiramutã, o Poder Judiciário de Roraima conta com o apoio do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual, entre outros parceiros.

Os serviços da Justiça Itinerante serão prestados das 8 às 16 horas. Confira os locais de atendimentos:

Dia 19 de setembro – Comunidade Água Fria

Local: Escola Estadual Indígena São Sebastião

Dias 20 e 21 de setembro – Uiramutã (Sede)

Local: Escola Municipal Antônio Rodrigues da Silva

Dias 22 e 23 de setembro – Comunidade Pedra Branca

Local: Escola Estadual Indígena Carlos Gomes