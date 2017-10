Justiça Itinerante atende na Casa de Saúde do Índio

A unidade móvel da Vara da Justiça Itinerante atende até esta terça-feira, 31, na Casa de Saúde do Índio, localizada no Monte Cristo, área rural de Boa Vista . Os atendimentos são realizados de 9h às 15h30, com a finalidade de atender os indígenas que não possuem registro civil.

De acordo com o coordenador do Programa de Acesso à Justiça, Darwin de Pinho, existe uma grande demanda por parte dos indígenas para emissão do registro, uma vez que com esse documento, eles podem ir em busca de serviços de saúde, como o tratamento fora de domicílio (TFD).

Ainda conforme Darwin, esse é o segundo atendimento realizado em 2017 na Casai e a maioria dos indígenas é da etnia yanomami. “Atuamos em parceria com o Cartório de Registro Civil. Realizamos o atendimento, é emitida a ordem e o Cartório já faz a expedição do documento na hora e o indígena já pode providenciar outros documentos e benefícios” afirmou.

Os próximos atendimentos da unidade móvel da Justiça Iitinerante ocorrerão no período de 6 a 8 de novembro na Rua Pedro Rodrigues no bairro Mecejana (próximo ao Grecas). Já no período de 13 a 14 de novembro, a unidade móvel estará na Av. Olímpica, em frente ao Centro de Tratamento de Câncer de Mama, no bairro Olímpico. No período de 19 a 25 de novembro, os atendimentos ocorrerão no município do Cantá, nas vilas São José, Félix Pinto, Canauanim, sede e Malacacheta.