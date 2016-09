Justiça Eleitoral julgou 97,15% dos pedidos de registro de candidatos em Roraima

De acordo com estatísticas do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), dos 1.786 pedidos de registro de candidatura referentes às eleições municipais de 2016, os juízes eleitorais julgaram 1.735, o que corresponde a 97,15% dos processos autuados. A Justiça Eleitoral deferiu 1.507 registros e indeferiu 179 candidaturas. Do total, 19 candidatos tiveram o registro indeferido com recurso, um cancelado e foram homologadas 27 renúncias.

De acordo com o calendário eleitoral, 12 de setembro é a data em que todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles relativas. No entanto, ainda restam 51 pedidos de registro para serem analisados pelos juízes das zonas eleitorais roraimense, equivalente a 2,85%.

Conforme explicou o secretário judiciário do TRE-RR, Alex Fin, ainda existem alguns pedidos de registro que não foram julgados devido a alguma pendência em relação à documentação ou foi apresentada alguma ação de impugnação. “Nessa lista de processos não julgados, constam ainda os que ingressaram em vagas remanescentes e os substitutos. A previsão é que a Justiça Eleitoral julgue todos os pedidos até o final dessa semana”, disse Fin.

Raimundo Siqueira