Justiça Eleitoral inicia treinamento de técnicos de urna

Teve início nesta segunda-feira, 5, e vai até sexta-feira, 9, no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), um treinamento com 80 técnicos de urna da empresa Nelson Nez. No encontro, que ocorre das 8h às 12h e das 14h às 18h, eles aprenderão todos os procedimentos referentes à urna eletrônica, como efetuar a limpeza e lacre das máquinas, dar carga na bateria e nos aplicativos, testar os componentes e como dar suporte às seções eleitorais no dia das eleições.

De acordo com o secretário de tecnologia da informação do TRE-RR, Wanderlan Fonseca, o trabalho dos técnicos de urna e de comunicação é de fundamental importância porque são eles que estarão nas seções eleitorais para solucionar os eventuais problemas que possam ocorrer.

“Muitos deles já trabalharam em eleições passadas e possuem experiência. Além disso, serão repassados alguns procedimentos de emergência e também instruções que são dadas aos mesários” comentou Fonseca.

Para as eleições municipais de 2016, serão disponibilizadas 1.120 urnas eletrônicas. “É importante frisar que temos urna quantidade suficiente de urnas de contingência, ou seja, urnas reservas que irão suprir qualquer problema técnico ou imprevisto que ocorram no dia da eleição” garantiu o secretário.

Patrícia Pinheiro