Juiz enaltece resultado positivo do Centro Socioeducativo

“Há um ano não há evasão e praticamente não há reincidência na unidade, o que nunca havia acontecido em um período tão longo. Este fato é resultado de um trabalho harmônico realizado entre a Vara e o CSE (Centro Socioeducativo Homero de Souza Cruz Filho) e o trabalho eficiente na unidade, com disciplina e oferecendo diversas atividades aos adolescentes, reduzindo o tempo ocioso, o que tem refletido nos resultados positivos”.

Esta é a avaliação do juiz de direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Boa Vista, Parima Veras, que participou na manhã desta sexta-feira (30), das audiências concentradas realizadas no CSE. Dos 12 adolescentes que participaram das audiências de hoje, três permanecem no mesmo regime, sete tiveram progressão de pena e dois foram liberados.

As audiências concentradas, que acontecem mensalmente dentro da própria unidade, foram iniciadas no mês de abril e têm a finalidade de dar celeridade e evitar gastos com deslocamentos dos internos. A cada seis meses, o adolescente passa por uma avaliação da equipe técnica do CSE, composta por psicólogo e assistente social, e encaminhados para essas audiências para ser definido se é mantido no regime, se haverá uma progressão de pena ou se é liberado.

“Dessa forma, o adolescente fica mais tranquilo, sabendo como ficará a situação dele. Ele pode ser mantido no regime integral dentro da unidade, pode ter pena flexibilizada, por exemplo, fazer cursos fora, ou poder ser liberado”, explica o diretor da unidade, capitão Diego Bezerra, ao complementar que as audiências também contribuem para reduzir a quantidade de internos na unidade, que hoje possui 91, mas já teve mais de 110.

Antes das audiências, é realizada uma conversa com os internos e familiares para que possam refletir sobre o momento em que estão vivendo e a importância da mudança de postura quando saírem do Centro, além do papel da família na recuperação desses adolescentes. “O trabalho com a família é essencial, pois precisamos resgatar o poder familiar, a autoridade dos pais sobre os filhos”, pontua o juiz.

Atividades

Os adolescentes de 14 a 20 anos que estão no CSE participam de atividades diárias, que ocupam o tempo em que permanecem na unidade, além de dar continuidade aos estudos e ao aprendizado de outras atividades. E foi essa agenda diária um dos pontos elogiados pelo juiz para manter a disciplina e redução da reincidência de adolescentes na unidade. A programação diária inclui, dentre outras, as aulas do ensino regular, artesanato, aulas de violão e de libras, além de atividades recreativas desenvolvidas pelos profissionais do CSE.

