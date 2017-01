Jucerr implanta sistema para facilitar atendimento a usuários

A partir do dia primeiro de fevereiro, a Jucerr (Junta Comercial do Estado de Roraima) passará a utilizar obrigatoriamente o sistema Via Única, que visa a agilizar e desburocratizar toda e qualquer movimentação feita por empresas roraimenses perante a Junta. O sistema está sendo utilizado de forma experimental desde o mês de dezembro de 2016.

A nova sistemática é integrada ao Portal de Serviços da Jucerr e possibilita que os usuários protocolem apenas uma via do documento para constituição e alteração da sua empresa e, quando houver a aprovação, a retirada do processo poderá ser feita através do download do documento pela web. Com isso, o empresário não terá a necessidade de retornar à Junta Comercial para retirar a sua via da documentação.

A presidente da Jucerr, Mariana Poltroniere, explicou que o sistema Via Única objetiva diminuir a burocracia. “Não serão mais necessárias três vias de documentos como era exigido antigamente. A partir de agora, basta o usuário dar entrada com apenas uma via da documentação e retirar pelo site”, explicou.

Registro Digital

Além disso, a Jucerr está implantando o sistema de Registro Digital, que possibilitará a entrada da documentação via on-line. Com essa ferramenta, a Junta poderá fornecer as informações para os órgãos envolvidos no processo, de forma integrada, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário.

Estarão integrados os órgãos municipais, estaduais e federais, responsáveis pelos processos de abertura, instalação, registro e inscrição, diminuindo o tempo de abertura de empresas.

Mariana Poltroniere explicou que a meta é facilitar a abertura de novos negócios. “Nossa intenção é modernizar o atendimento para facilitar a abertura de empresas, mas, para isso funcionar, será necessária a Certificação Digital dos usuários, que poderão acompanhar todo o trâmite pelo site”, esclareceu.

O sistema Via Única e o Registro Digital fazem parte do programa Roraima Junta Digital, lançado em 2016, e atendem aos requisitos da Rede Simples (Rede Nacional de Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios).

Escola Integrar

Visando a capacitar os usuários para a utilização do novo sistema, a Jucerr realizará no mês de março mais uma edição da Escola Integrar, que oferece treinamentos e capacitações para o público em geral e permite disseminar o conhecimento e as práticas para um bom uso desta nova modalidade de registro.

Os interessados em conhecer um pouco mais sobre os sistemas podem acessar o site www.jucerr.rr.gov.br.

Dina Vieira