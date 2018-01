Jucá reforça apoio às demandas do setor produtivo de Roraima

O senador Romero Jucá (PMDB) participou nesta sexta-feira, 14, de uma reunião com os membros do Fórum das Federações de Classes Empresariais de Roraima para discutir as demandas do setor produtivo do Estado.

O grupo foi criado para defender interesses das Federações e entidades ligadas aos setores e também para unir esforços que ajudem no desenvolvimento do setor produtivo do Estado.

Conforme dados da FIER, a produção industrial responde por 12% do PIB de Roraima. São aproximadamente 500 empresas, em sua maioria, de pequeno porte que geram emprego e renda para mais de oito mil pessoas, conforme dados do último Mapa da Indústria, publicado em 2014, pela CNI (Confederação Nacional da Indústria).

“Me coloquei à disposição para trabalhar conjuntamente, com o Fórum e fortalecer as atividades produtivas do nosso Estado, representadas pelas Federações e por todo o trabalho social e de formação educativa executado pelo Sistema S. Além disso, entramos em contato com o Ministro da Agricultura para articular sua presença na Abertura Oficial da Colheita da Soja em setembro”, disse o senador.

Integram o Fórum os presidentes da FIER (Federação das Indústrias de Roraima), Rivaldo Neves; da FAER (Federação da Agricultura e Pecuária de Roraima), Silvio de Carvalho; da FACIR (Federação das Associações Comerciais e Industriais de Roraima), Jadir Côrreia e o presidente do sistema Fecomércio, Ademir dos Santos.

“Hoje, há diferentes propostas sobre a aplicação dos recursos destinados às Federações e ao Sistema S. Com apoio do senador, a gente consegue estabelecer um diálogo de apoio ao nosso trabalho que é importante para contribuir com o desenvolvimento do Estado”, explicou o presidente da Fier, Rivaldo Neves.