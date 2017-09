Jucá recebe artistas e afirma compromisso em derrubar veto da MP do Recine

O líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou nesta terça-feira, dia 18, que irá trabalhar para derrubar o veto presidencial à MP 770 de 2017 que estendia o prazo de incentivos fiscais ao setor audiovisual. O compromisso foi assumido junto aos artistas e diretores de cinema que estiveram no gabinete do senador em Brasília.

“Quero aqui assumir o compromisso de derrubar o veto à renovação do incentivo à indústria cinematográfica, uma indústria que não somente produz conteúdo importantíssimo para o Brasil, como gera empregos no País todo”, afirmou o líder.

Sob aplausos, o senador afirmou que irá receber o destaque a ser apresentado pela classe artística nos dias que estão previstos as sessões do Congresso, 26 e 27 de setembro. “Quero deixar registrado que o senador Jucá sempre foi um amigo da indústria audiovisual, sempre entrou e ganhou em diversas lutas para o setor”, afirmou a diretora da Agencia Nacional do Cinema (Ancine), Debora Ivanov. A derrubada do veto é a forma mais rápida de fazer valer uma MP que foi editada posteriormente pelo governo federal, a 796 de 2017. A nova MP estende de 31 de dezembro deste ano a 31 de dezembro de 2019 o prazo para utilização do Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine). Estiveram presentes na reunião o ator e cantor Paulo Miklos, Marina Person, Antônio Pitanga, entre outros diretores, artistas e produtores.