Jucá rebate senadores e diz que poder aquisitivo do brasileiro aumentou

O líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (PMDB-RR), rebateu nesta quarta-feira, dia 1, senadores da oposição que acusam o governo de reduzir a valor do salário mínimo. “A regra de reajuste do salário mínimo é o crescimento do PIB mais a inflação do ano anterior. Ora, na hora em que a gente diminui a inflação, automaticamente, no cálculo do salário mínimo, o valor final diminui porque a inflação será menor. Portanto, nós não estamos diminuindo o poder aquisitivo do povo brasileiro”, afirmou o senador.

Jucá lembrou que o governo Temer tem diminuído a inflação por meses seguidos desde que assumiu. “Nós pegamos uma inflação de 10,75 e estamos numa inflação de 2,8. Isso é extremamente importante para a população brasileira, principalmente para as pessoas de baixa renda, que tem corroídos seus salários, principalmente nas questões de alimentação e tarifas públicas. Ao contrário, nós estamos ampliando o poder pela queda da inflação”, afirmou.

Na tribuna do plenário do Senado, Jucá mostrou uma pesquisa do PNUD – divulgada ontem e publicado hoje nos grandes jornais de circulação nacional – que mostra que houve ganho real de salário de 3,8% nos últimos 12 meses.

“Nós estamos diminuindo a inflação de um lado e ganhando massa salarial de outro lado. Mais R$7 bilhões foram colocados no bolso das famílias brasileiras por conta do acréscimo da massa salarial. Portanto, não é verdadeira a colocação aqui de membros da oposição que vieram ao plenário dizer que o governo do presidente Michel Temer está diminuindo o salário mínimo. A regra é a mesma do governo do PT. A diferença é que agora a inflação é 2,8 ou 3%, portanto muito abaixo da meta de inflação de 4,5 e com correção monetária de inflação menor do que a correção monetária de anos anteriores, quando a inflação estava maior”, explicou aos senadores em plenário.

O senador lembrou ainda que o governo Temer herdou uma herança maldita do governo do PT, em que, durante três anos, não houve crescimento do Produto Interno Bruno (PIB). “Pois neste ano vamos ter aumento do PIB. Portanto, para o ano, já vai haver, no cálculo do ano seguinte, um crescimento do PIB que vai impactar positivamente o reajuste do salário mínimo”, concluiu.