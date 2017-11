Jucá garante recursos para obras em 13 bairros de Boa Vista

A cidade de Boa Vista será atendida com um novo pacote de obras de infraestrutura com pavimentação, drenagem, calçadas e urbanização. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 17, pelo senador Romero Jucá e pela prefeita Teresa Surita, durante a assinatura da ordem de serviço com as empresas contratadas.

No projeto, foram priorizados 13 bairros da Zona Oeste da capital, atendendo pontos mais críticos em 100 ruas da cidade.

“Esse pacote de obras vai promover uma transformação em Boa Vista. Estou pedindo que as empresas trabalhem com celeridade e cumpram o prazo de entrega, fazendo um serviço de qualidade. Garanto que nossa cidade terá uma condição muito melhor no próximo inverno”, afirmou a prefeita Teresa Surita.

Conforme o projeto, 79 ruas receberão asfalto e outras 104 serão contempladas com calcadas, sarjeta e meio fio. Também serão executados 20 km de drenagem.

“É um grande pacote de obras que vai beneficiar diretamente, mais de 10 mil famílias em nossa capital. Fico muito feliz em contribuir com esse trabalho e melhorar a vida das pessoas”, afirmou o senador Romero Jucá.

Conheça os bairros atendidos: Silvio Botelho, Senador Hélio Campos, Laura Moreira, Nova Cidade, Bela Vista, Raiar do Sol,Profª Araceli Souto Maior, Jardim Tropical, Jóquei Clube, Jardim Olímpico, Cidade Satélite, Operário e Centenário.