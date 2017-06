Jucá garante recursos para camelódromo e sede do GTAM em Boa Vista

A cidade de Boa Vista vai ganhar duas novas obras executadas com recursos garantidos pelo senador Romero Jucá (PMDB). A assinatura da ordem de serviço para o início da construção foi feita nesta segunda-feira, 26, durante a apresentação das novas estruturas.

O Camelódromo ou Centro Comercial Popular, será instalado na avenida Dr. Sílvio Lofego Botelho, no Centro da cidade, próximo ao Terminal de Integração, garantindo acesso facilitado dos clientes ao local. O novo espaço terá 96 boxes comerciais, banheiros, área de circulação e praça de alimentação com 14 lanchonetes.

Já a nova sede do Grupo Tático da Guarda Civil Municipal (GTAM), funcionará na avenida Brasil, no bairro Pricumã. A unidade terá uma estrutura moderna, elaborada em parceria com os próprios Guardas, contendo espaço para atendimento ao público, canil, alojamento, salas administrativas e depósito.

“Quando a gente visualiza esses projetos, enxerga a evolução de Boa Vista e da gestão municipal. Estamos vendo uma obra moderna e que, com certeza, vai trazer melhores condições para o trabalho dos nossos camelôs. Na nova sede do GTAM, percebemos a preocupação em atender as necessidades dos Guardas e oferecer a esses profissionais, condições de trabalho mais adequadas ao atendimento da população”, explicou o senador.

Além da obra do GTAM, o senador também contribuiu com a construção da nova sede da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito que será instalada na avenida Capitão Júlio Bezerra, no bairro 31 de março.

“Romero é o único parlamentar, além da deputada federal Maria Helena, que consegue recursos para a nossa gestão. A proporção desses recursos chama atenção dos Ministérios que sabem que podem mandar o dinheiro para cá, porque será muito bem administrado. Então, sem essa parceria, a gente teria muito mais dificuldade para executar essas obras”, disse a prefeita Teresa Surita.

Benefícios

Marcelino Oliveira trabalha há oito anos de maneira improvisada no centro da Cidade. Ele foi um dos comerciantes que solicitou apoio da Prefeitura para a organização do local.

“A gente trabalha na chuva, no sol e fiquei muito surpreso com o projeto elaborado pela Prefeitura. A gente sentou e pediu uma ajuda para melhorar nossas condições. Agora, teremos um espaço completo à nossa disposição e bem no Centro da cidade”, disse.

Para o Superintendente da Guarda Civil Municipal, inspetor Murilo Santos, o novo ambiente é mais uma ação de valorização dos profissionais. “Nossa sede funcionava sempre em espaços cedidos e essa obra beneficia muito a população. Quando a gente tem uma condição melhor de trabalho, faz isso, com muito mais vontade”, afirmou.