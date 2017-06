Jucá faz reunião técnica em Pacaraima

O senador Romero Jucá (PMDB) esteve neste fim de semana, no município de Pacaraima, em reunião com o prefeito Juliano Torquato e sua equipe de secretários. A cidade faz fronteira com a Venezuela e é afetada diretamente, pela crise econômica do país vizinho.

A visita técnica faz parte do trabalho de apoio às prefeituras de Roraima, servindo para coletar demandas e anunciar novos investimentos. Em Pacaraima, a principal necessidade é a situação dos imigrantes venezuelanos, que atravessam a fronteira e se instalam na cidade em busca de uma vida melhor.

“Pacaraima está próximo à fronteira e por isso, sofremos mais os efeitos gerados pela crise no país vizinho. Hoje, nossa estrutura de serviços públicos fica totalmente comprometida com o atendimento aos imigrantes. Além de não termos condições de oferecer serviços a todos, enfrentamos o problema gerado pela insegurança, devido ao aumento de crimes na cidade” explicou o prefeito Juliano Torquato.

Jucá defende que o apoio humanitário brasileiro aos venezuelanos seja feito em Santa Elena do Uiarén. “Essa medida ajudaria a controlar esse fluxo migratório. Não tenho nada contra os venezuelanos, mas não temos condições em Roraima de atender essa população, por isso, sou favorável que o Brasil leve a ajuda necessária, mas atenda os venezuelanos no seu próprio país”, disse.

Além da questão migratória, Pacaraima também enfrenta dificuldades por ser o único município de Roraima a ter suas área urbana dentro de uma terra indígena, a reserva de São Marcos.

“As prefeituras precisam de apoio para poder trabalhar. Em Brasília, consigo garantir os recursos que são aplicados pela gestão municipal na melhoria dos serviços ofertados à população. Juliano tem se mostrado um prefeito organizado e tenho certeza, que nossa parceria vai gerar muitos benefícios para a cidade de Pacaraima”, afirmou o senador.

Por essas características, a Prefeitura criou uma comissão indígena, com líderes de diferentes comunidades que participam ativamente das decisões de gestão. O Tuxaua Jesus Almeida, coordenador das comunidades do Alto São Marcos, explicou que esse trabalho em conjunto ajuda na garantia dos direitos dos povos indígenas. “A gente tem espaço para apresentar nossas reivindicações e buscar quem pode resolver o que precisamos”.