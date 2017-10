Jucá anuncia recursos para recuperação de vicinais em Iracema

As estradas vicinais que dão acesso aos Projetos de Assentamento Ajarani e Maçaranduba, situadas na região de Campos Novos, em Iracema receberão 72 km de obras de recuperação. O anúncio foi feito pelo senador Romero Jucá (PMDB), durante a assinatura de convênio realizada nesta sexta-feira, 27.

Campos Novos é considerado o segundo maior pólo de produção de banana do Estado e a comercialização estava inviabilizada pelas péssimas condições das estradas vicinais. “Estou trabalhando na captação de recursos para atender nossos municípios com essas obras de recuperação. Mesmo sendo uma responsabilidade do Estado, estamos atuando em parceria com as prefeituras, garantindo o apoio que nossos produtores precisam para escoar sua produção e melhorar sua qualidade de vida”, afirmou o senador.

Conforme o prefeito de Iracema, Jairo Ribeiro, há 12 anos não era feito nenhum investimento na recuperação de vicinais no município. A previsão da gestão municipal é iniciar as obras em até 40 dias. “É uma ótima notícia que levamos para nossos produtores e um trabalho que vai gerar o desenvolvimento econômico do nosso município”, disse.

O superintende do Incra, Antônio Adelson Gomes (Maranhão), informou que outros convênios dessa natureza serão formalizados em breve, consolidando a parceria com as prefeituras e o senador Romero Jucá. “Em pouco mais de um ano da nossa gestão, trabalhamos com essa parceria e conseguimos trazer resultados efetivos para os municípios. Em Iracema, mais de 300 famílias serão beneficiadas diretamente com essa obra que fortalece o setor produtivo do nosso Estado”.

Até o momento, foram assinados convênios para recuperação de vicinais em Boa Vista, São Luís do Anauá e Iracema. O senador está viabilizando mais recursos para atender outros municípios, incluindo Rorainópolis, Caracaraí e São João do Baliza.