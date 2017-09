JUB’s: delegação de Roraima deste ano é composta por 100 pessoas

No dia 18 de outubro começa a etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Goiânia (GO). Este ano, a delegação de Roraima será composta por 100 pessoas, incluindo atletas, técnicos e dirigentes. No ano passado, participaram da competição 151 pessoas do Estado. As atividades encerram no dia 29 de outubro.

A presidente da Federação Universitária de Esportes de Roraima (Fuer), Elaine Morellato, explica que até o momento a entidade não recebeu o incentivo do governo estadual, o que impossibilita a ida dos atletas à competição nacional. “Todos os anos enviamos um ofício com bastante antecedência para o Governo do Estado, solicitando a ajuda com as passagens áreas, para que os atletas possam participar do evento. Neste ano, enviamos no mês de março e até o momento não obtivemos nenhuma resposta, seja positiva ou negativa. Ficamos muito triste, pois Roraima vinha crescendo na competição e com esse desfalque perdemos um pouco da força. Mas a Fuer continuará trabalhando em prol do desenvolvimento do desporto universitário no Estado”, finalizou Elaine.

Os atletas que vão participar do JUBs Goiás foram classificados durante a etapa estadual dos Jogos Universitários, que ocorreu em Boa Vista de 15 a 29 de julho. Os atletas das provas individuais conquistaram o índice nacional estipulado de acordo com sua modalidade.

A competição é considerada a maior da América Latina a nível universitário e reunirá 4.500 participantes dos 26 Estados e do Distrito Federal, dentre delegações, árbitros, voluntários e Comitê Organizador.

Ao todo, serão 20 modalidades esportivas, sendo 15 individuais e cinco coletivas: futsal, handebol, vôlei, basquete, judô, taekwondo, atletismo, tênis de mesa, xadrez, JUBs Acadêmico, badminton, vôlei de praia, basquete 3 x 3, natação, tênis e esportes eletrônicos, com os jogos FIFA 2017 e League of Legends. No paradesporto, serão contempladas as modalidades natação, tênis de mesa e atletismo. As praças esportivas estarão localizadas em Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia, de modo a atender as necessidades da competição.

A Fuer conta com uma equipe com aproximadamente 20 voluntários de fisioterapia, que acompanha os atletas nos locais de competição para prestar possíveis atendimentos durante e após os jogos.

Rhayana Araújo