Jubileu de Ouro: 50 anos depois, reencontro da turma de 67 da Escola Euclides da Cunha

Depois de 50 anos, a turma de 1967 da Escola Estadual Euclides da Cunha, à época chamada de Ginásio Euclides da Cunha – GEC, cerca de 30 ex-alunos se reunirão nesta sexta-feira, 1º, e sábado, 2.

Este é o sétimo ano consecutivo da realização do encontro do Jubileu de Ouro do GEC. O evento marca o encontro de gerações dos anos de 1967 e 2017. Este ano o evento conta com mais de 30 alunos, além de professores e homenageados. O evento tem como coordenadores da turma de 67 Almir Liberato e Zara Botelho e na organização Ivonete Liberato.

O momento para a turma é de relembrar os bons tempos, rever os amigos que não se veem há tempos e promover o encontro entre o passado e o presente. A emoção toma conta do evento, principalmente quando os ex-alunos visitam a escola e reveem o arquivo de fotos da época de juventude e descobertas, destaca Ivonete Liberato organizadora do evento.

Programação

Dia 1 de Dezembro – Sexta-feira

Início: As 15hs – Reunião dos Gequianos da turma de 1967 com os alunos do 9º ano da turma de 2017. Visita as dependências do GEC e descerramento da placa.

19h – Encontro da turma e familiares no Restaurante Riu, na Orla Taumanan.

Dia 02 de Dezembro – Sábado

10h – Missa em Ação de Graças aos colegas da turma já falecidos, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo.

20h – Confraternização no salão de Eventos do Aipana Plaza Hotel com participação da banda Ousadia.

Teozeta Parente