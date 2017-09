Jovens participam de oficina de pintura em parceria com Senai

Os jovens do Projeto Crescer, localizado no bairro Pintolândia, que participam da Oficina de Moda, vivem dias de ansiedade: todo o trabalho que está sendo desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), através de uma oficina de pintura, será mostrado a público nos próximos dias 28, 29 e 30 de setembro, durante a Feira da Indústria 2017, realizada em um shopping da capital.

De acordo com o gerente da oficina, Davi Mascarenhas, os jovens que participam da oficina de moda já estavam habituados a trabalhar com material reciclado e esta é a primeira vez em que eles têm o contato direto com a pintura e suas técnicas. “Todos já trabalhavam com corte, costura e customização. A pintura é uma novidade e todos estão bem animados. A oportunidade e o conhecimento estão sendo dados e, cabe a eles, aproveitarem da melhor forma”, destacou.

Larissa Leite, designer de moda do SENAI, ressaltou que a coleção que contém 13 looks e acessórios foi criada por ela, com base nas cores tema do emblema da Prefeitura de Boa Vista, mas que todo o trabalho de pintura e confecção será feita pelos jovens do projeto. “Expliquei a eles que, apesar do projeto ter sido criado por nós, eles é quem são os responsáveis pelo sucesso deste desfile. Todos estão bem dedicados, focados e esforçados para fazer um bom trabalho”, ressaltou Larissa.

Ana Paula Silva, 18 anos, já passou por várias experiências dentro da oficina de moda, mas a pintura é algo que sempre teve dificuldade e a oficina direcionada está auxiliando nesta superação. “Sempre tive problemas em desenhar e, como trabalhamos com moda, era algo que eu precisava melhorar. Com os auxílios, tem sido uma oportunidade incrível. Estou muito ansiosa para o dia do desfile e para que as pessoas possam ver nosso trabalho”, destacou.

Jéssica Costa