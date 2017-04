Jovens Empreendedores: projeto do Sebrae capacita professores em Boa Vista

Empreendedorismo se aprende na escola. Com o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), desenvolvido pelo Sebrae, o tema é trabalhado com alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Quem disse que criança não pode desenvolver uma ideia de negócio? O Sebrae está mudando esse conceito com as ações dp Programa Nacional de Educação Empreendedora como o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) que leva para a sala de aula um conteúdo especial sobre empreendedorismo.

E para iniciar as ações em 2017, o Sebrae Roraima realiza de 24 deste mês até o dia 3 de maio, a capacitação dos professores que irão multiplicar os conteúdos em salas de aula do JEPP.

Os encontros são intensivos e serão realizados, das 18h às 22h, na nova sede Sebrae, localizada na rua Aquilino Mota Duarte, no bairro São Francisco. A proposta é capacitar 25 educadores que atuam em 18 escolas da rede municipal de ensino e em uma unidade privada de Boa Vista.

“Na capacitação apresentamos a metodologia de trabalho do JEPP e também os conteúdos propostos para cada ano escolar. O trabalho é bem dinâmico, realizado por meio de oficinas lúdicas que ajudam a desenvolver os temas de maneira bem atrativa para as crianças. O principal objetivo do Sebrae é trabalhar a cultura empreendedora desde a infância, permitindo que esses alunos vivenciem a experiência de mercado e desenvolvam habilidades do comportamento empreendedor”, disse Elissandra Costa, analista técnica do Sebrae Roraima e gestora local do Programa Nacional de Educação Empreendedora.

O conteúdo do JEPP será aplicado em turmas do 1o a o 5o ano do ensino fundamental. Em cada ano, são trabalhados temas diversos que abordam conteúdos como compras, vendas, preferências do cliente, como lidar com o dinheiro da empresa, sustentabilidade, organização de estoque, prestação de serviços, produção e outros assuntos que estão relacionados com o dia a dia de um negócio.

Confira os temas:

1º ano – O mundo das ervas aromáticas

2º ano – Temperos Naturais

3º ano – Oficina de Brinquedos Ecológicos

4º ano – Locadora de Produtos

5º ano – Sabores e Cores.