Jovens Embaixadores: inscrições para o programa encerram dia 9 de agosto

Termina na próxima quinta-feira, 9, o prazo para os candidatos interessados se inscreverem no Programa Jovens Embaixadores, que será lançado ainda esta semana. Até agora 115 estudantes roraimenses se inscreveram, mas 95 deles foram eliminados já na fase de pré-inscrição pelos critérios estabelecidos pelo programa. Ao todo, sete alunos conseguiram ter a inscrição efetivada para participar desta edição.

A inscrição para o Jovens Embaixadores pode ser feita pela página do programa no Facebook, acessando o seguinte endereço: https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores ou ainda pela página oficial https://jovensembaixadores.org/2018 . Se optar por se inscrever pelo Facebook, o candidato deve acessar o link de inscrição no programa para preencher o pré-cadastro.

Caso seja aprovado no pré-cadastro, o interessado deve preencher o formulário de inscrição definitivo, anexando a documentação exigida. O passo seguinte é selecionar a instituição parceira mais próxima de sua residência, que é para onde a sua inscrição será encaminhada.

De acordo com Embaixada Americana no Brasil, o programa visa atrair o interesse de alunos brasileiros que se destacam em suas comunidades por sua liderança, atitude positiva, trabalho voluntário, excelência acadêmica e conhecimento da Língua Inglesa.

Aqui no Brasil, o Programa Jovens Embaixadores é implementado em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Educação (CONSED) e a rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos (BNCs), além de empresas que comprometida com a responsabilidade social corporativa, como a FedEx, MSD, Microsoft, IBM, Banco Bradesco e Boeing.

Até agora estão inscritos os estudantes Axel Aredes (Maria das Dores Brasil), Graciliano Rosa Silva Júnior (Escola de Aplicação), Iam Gautier Silva dos Anjos (Escola Ana Libória), Milene Esther Silva de Alencar (Colégio Militar), Nabilly Thays Santos de Oliveira (Escola de Aplicação), Rebeca Dias de Souza (Instituto Federal de Roraima – IFRR) e Yan Lucas Santos de Souza (Ayrton Senna).

Pré-requisitos para participar do Jovens Embaixadores:

• Ter nacionalidade brasileira;

• Ter entre 15 e 18 anos (candidatos deverão ter ao menos 15 anos em 09/01/2018 e não poderão ter mais de 18 até 04/02/2018);

• Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior (caso o candidato já tenha participado de outro intercâmbio, este não pode ter excedido 20 dias);

• Jamais ter viajado para os Estados Unidos;

• Ter boa fluência oral e escrita em inglês;

• Ser aluno do ensino médio na rede pública;

• Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida;

• Ter excelente desempenho escolar;

• Ter perfil de liderança e iniciativa;

• Ser comunicativo;

• Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade;

• Estar atualmente engajado em atividades de responsabilidade social/voluntariado, além de comprovar já ter realizado ao menos 12 meses – contínuos ou não – de voluntariado.