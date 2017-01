Jovens Embaixadores: estudante irá para os Estados Unidos representando Roraima

A estudante Juliana Carolina da Silva Lima, 17 anos, foi selecionada para representar Roraima no Programa Jovens Embaixadores 2017. Ela fará parte do grupo de 50 estudantes brasileiros que irá passar três dias em Brasília e três semanas nos EUA (Estados Unidos da América) fazendo intercâmbio cultural e participando de reuniões com autoridades, além de uma visita na Casa Branca. A estudante viaja para Brasília nesta segunda-feira, 9 de janeiro.

Em Roraima o programa Jovens Embaixadores é coordenado pelo Depe (Departamento de Políticas Educacionais) da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto). Conforme a coordenadora, Terezinha Meireles, 32 estudantes se inscreveram nesta edição e a aluna Juliana Carolina Lima, do 4º ano do curso Técnico em Eletrônica integrado ao ensino médio do IFRR (Instituto Federal de Roraima) foi a selecionada. “A seleção passou por várias etapas que incluiu o bom desempenho escolar, falar inglês, trabalho voluntário, entre outros requisitos”, disse.

A estudante participa pela primeira vez do programa. “Quando vi minha foto na lista dos selecionados eu nem acreditei, porque o programa conta com muitas etapas e tem certo grau de dificuldade. Eu passei duas semanas para preencher o formulário de inscrição porque era cheio de questionários e tive que responder tudo em inglês. Então quando eu soube que fui selecionada senti uma felicidade enorme”, comentou.

Trabalhos sociais

Um dos requisitos para participar do programa, é que o aluno esteja envolvido com trabalhos sociais. Essa etapa foi fácil para Juliana porque desde os 11 anos ela trabalha na área do direito da Criança e do Adolescente. Em 2011, ela participou do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), que visa combater a violência e a exploração sexual praticada contra crianças e adolescentes; a prevenção e a erradicação do trabalho infantil e a proteção do trabalhador adolescente; a promoção e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes indígenas, quilombolas, crianças e adolescentes com deficiência.

Já em 2013, ela participou do programa Selo Unicef Município Aprovado, que consiste em uma estratégia para promover os direitos das crianças e adolescentes da Amazônia. No ano seguinte, em 2014, a aluna participou de ações relacionadas à promoção da privacidade e segurança na internet, ministrando palestras em escolas da rede estadual. Em 2015 Juliana participou do Seminário Internacional de Empoderamento de Meninas, promovido pelo Unicef.

“Creio que o programa não tem somente a finalidade de aproximar o Brasil dos Estados Unidos diplomaticamente, mas também de eu ir para lá, para absorver a forma como eles pensam, levando em consideração que são um país desenvolvido, e poder trazer isso para Roraima e criar debate em sala de aula. Eu já me coloquei à disposição para fazer um trabalho com as escolas estaduais, igual eu fiz em 2014 com as oficinas de segurança na internet, abordando o bom uso das redes sociais”, disse.

Jovens Embaixadores

O programa Jovens Embaixadores é destinado aos estudantes de 15 a 17 anos com bom desempenho escolar, que falam inglês, pertencentes à camada socioeconômica menos favorecida e que têm perfil de liderança. O custo da viagem é arcado pela Embaixada dos EUA.

Os jovens participarão de reuniões com autoridades do governo norte-americano, líderes de ONGs (Organizações Não-Governamentais), visitarão escolas e projetos sociais. Além disso, participarão de atividades de voluntariado e, farão apresentações sobre o Brasil. No fim da viagem, eles apresentarão um plano de ação na área de voluntariado para ser implementado em suas comunidades após o retorno ao Brasil.

Ozieli Ferreira