Jovens do Projeto Crescer recuperam placas trânsito e geram economia ao município

Durante toda semana, integrantes da oficina de trânsito do Projeto Crescer vem trabalhando na recuperação de placas de trânsito de Boa Vista. Nesta primeira etapa, serão recuperadas 60 placas de alerta “Pare”. Todo trabalho feito é manualmente. Primeiro é a feita a limpeza das placas, em seguida são lixadas para que possam receber o material refletivo e o processo seja finalizado.

Posteriormente, as placas serão devolvidas à Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran), que desenvolve diversas ações em parceria com o Projeto Crescer, para que sejam recolocadas nas vias da cidade.

“Essa é uma iniciativa simples, mas com resultado eficiente, que gera economia para cofres públicos do município”, destacou o gerente da oficina de trânsito do Crescer, Gleison Gomes.

Ele explica que a durabilidade de uma placa recuperada é de mais de cinco anos, se não for depredada. E uma das vantagens da recuperação é o custo, que se torna bem menor. “Com a recuperação é gerado uma economia de cerca de 50% no preço de uma placa nova”, frisou. Uma placa totalmente nova tem o custo de mais de 100 reais, sem incluir a instalação.

Só no ano passado, mais de duas mil placas de sinalização foram substituídas por conta do vandalismo, por estarem danificadas, desgastadas pelo tempo, por conta de acidentes ou ainda por terem sido furtadas. No primeiro semestre deste ano, já foram substituídas mais de 400 placas no sistema viário do município.

Quem participa do processo de recuperação garante que essa ação vai muito além do aprendizado. “Esse é também um exemplo para as pessoas, porque enquanto tem gente destruindo, a gente está recuperando. É um trabalho que exige técnica, cuidado e prática, mas que não é tão difícil”, disse Cassiano Davy, de 16 anos, que integra o projeto há um ano.

Para Rafael Monteiro, de 17 anos, que há um ano no participa do Crescer, fazer a recuperação de placas é um trabalho que gera benefícios à cidade e todo mundo ganha com o resultado. “Essa é uma boa ação para a cidade e para nós também. Cuidamos da cidade, deixamos mais bonita, em ordem e ainda aprendemos com isso. É um aprendizado para a vida toda”, contou.

