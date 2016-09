Jovens do Programa de Inovação Empreendedora participam de encontro com especialista

Como parte das atividades do ciclo de pré-aceleração de Startups, desenvolvidas pelo Centro de Ciências, Tecnologia e Inovação (CCTI), a Buriti Valley em parceria com a Prefeitura de Boa Vista, promoveu neste sábado, 10, um encontro dos desenvolvedores das Startups dentro do Programa de Inovação Empreendedora com o especialista em Marketing Experience e pesquisador em Neuromarketing e Startups, Bruno Perin.

O encontro ocorreu no Centro Empresarial Ideias e Negócios e resultou num bate papo descontraído abordando experiências nesse modelo de negócio no Brasil e no mundo. Para a mentora, Vanessa Raskopf Schwaizer, as orientações de especialistas do mercado permitem aos jovens gestores das Startups terem uma visão da realidade, da concorrência e dos desafios.

“Com essa troca de experiência é provável que eles fiquem a frente dos possíveis problemas que poderão enfrentar. Além disso, esses especialistas são novos contatos, podendo ser estratégicos para os negócios das Startups, como possíveis parceiros ou mesmo clientes”, pontuou Vanessa.

Bruno Perin é considerado um dos jovens mais incentivadores de Startups no país, com sua vasta experiência em relação a esse tipo de empreendimento. Atualmente seus negócios são gerenciados em São Paulo. “As startups estão crescendo mundialmente e trazem uma mudança de comportamento. Elas representam uma visão inovadora de mercado. Espero contribuir com esses jovens para que com esses conhecimentos desenvolvam uma gestão de negócios eficiente, não só aqui, mas que conquistem cada vez mais espaço”, frisou.

Dentro do Programa de Inovação Empreendedora ainda são desenvolvidas atividades como workshops, cursos, mentorias de formação e de especialista, além de happy hour de negócios.

Para o estudante Gabriel Nasser, de 18 anos, poder ouvir um pouco das vivências de quem tem experiência no assunto, contribuiu para um melhor planejamento, organização e funcionamento na construção de uma empresa na área.

“Essas orientações são muito importantes para nós que estamos começando agora com as startups. O Bruno tem muito a nos ensinar, a mostrar o caminho, já que ele é muito conhecedor do ramo. Os assuntos tratados são temas excepcionais para a base de uma empresa. Também foi bom poder mostrar que aqui em Boa Vista esse tipo de negócio está crescendo”, destacou Gabriel, que compõe uma das 10 startups que participam do programa de pré-aceleração.

Próximos passos

Ainda dentro da programação de atividades estão dois Workshops dentro da temática, que serão realizados na quinta-feira, 15, e na sexta-feira, 16, das 14h às 22h, no Centro de Ciências, Tecnologia e Inovação. Os estudantes e empreendedores que fazem parte das equipes das Startups da pré-aceleradora serão orientados pelo especialista em Gestão e Modelagem de Negócios, Michael Lopes.

Startups

São desenvolvidas por grupo de pessoas que trabalham com uma ideia inovadora, repetível e escalável, que atenda a crescente demanda do mercado atual. É um novo conceito que visa sair do mercado tradicional e chega a Boa Vista com um modelo de gestão facilitado e basicamente tecnológico, com retorno financeiro em prazo menor, e com menos investimentos.

