Jovens do Crescer desfilam no Garden Fashion Day com peças de material reciclado

Na passarela do Garden Fashion Day, na noite de sábado, 23, alunos da Oficina de Moda do Projeto Crescer desfilaram e deram um show de criatividade e interação com o meio ambiente. As roupas apresentadas foram confeccionadas com material reciclado e produzidas pelos próprios jovens, em uma de suas maiores apresentações.

Ao todo, foram cinco peças da coleção produzidas utilizando materiais como latas de refrigerantes, sacos plásticos e garrafas peti, além de folhas e cachos secos de plantas. O desfile teve a intenção de reforçar a ideia de sustentabilidade e preservação do meio ambiente além de estimular a criatividade dos jovens.

“Eventos como este são importantes para divulgarmos o trabalho de nossos jovens, com a proposta de que eles encontrem um meio de sustento através de suas próprias criações. Alguns já estão inseridos no mercado, produzindo de forma profissional”, disse o gerente da Oficina de Moda do Crescer, Davi Mascarenhas.

A jovem Luísa da Conceição está há um ano e seis meses trabalhando na oficina e já pensa em ter seu próprio ateliê de moda. Neste sábado foi o seu segundo desfile e ela diz se sentir orgulhosa e privilegiada por poder mostrar à sociedade o talento e a criatividade dos jovens do Crescer.

“É muito gratificante ver que nosso trabalho e esforço estão sendo admirados pelas pessoas. Ficamos nervosos um pouco, pois não sabemos o que vão achar de fato, mas só pelo fato de aprendermos e mostrarmos isso ao público é motivo de alegria para todos nós”, disse a aluna.

No total, a Oficina de Moda do Crescer atende cerca de 70 jovens, divididos nos turnos da manhã e tarde e as peças já foram apresentadas em vários eventos da cidade, inclusive em desfiles como no Pátio Fashion Week (2016) e na abertura da Mostra da Indústria de Confecção da Moda (2017).