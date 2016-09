Jovens criam Startup para desenvolver dispositivo que auxilia a medicação de idosos

No dia 1º de outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso, um público que cada vez mais está conectado. Por conta disso, jovens empreendedores que ainda cursam o ensino médio estão desenvolvendo um dispositivo destinado ao cliente da terceira idade.

Com o aumento da população idosa, três jovens tiveram a ideia de criar a Startup Robot Caregiver, que tem como objetivo criar um dispositivo para garantir ao idoso a segurança na hora de tomar a medicação. Esses empreendedores fazem parte da pré-aceleradora que funciona no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Buriti Valley.

Em Roraima, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), existem 28 mil pessoas com mais de 60 anos, população crescente e cada vez mais ativa, por isso a necessidade de políticas públicas voltadas a essa população.

Segundo o estudante empreendedor Gabriel Nasser, o dispositivo que está sendo criado entregará os medicamentos no horário correto, na dosagem certa e o tipo certo de remédio. “Tudo isso vai facilitar a vida do idoso que precisa desse tipo de serviço e dos seus familiares que necessitam de uma certeza que o tratamento do idoso será executado corretamente”, concluiu Gabriel.

Ainda segundo o jovem, aqui em Roraima, não há nada semelhante sendo feito ou já existente que tenha esse propósito. “Há aplicativos de celulares que funcionam com o intuito de apenas lembrar de tomar a medicação, mas não se assemelha ao modelo que estamos criando, de realizar a entrega do medicamento ao idoso”, frisou.

A funcionária pública Marluce Sampaio, de 58 anos, passou a morar com o pai João Sampaio, de 89, e com a mãe Idalece Soares, de 81, porque os dois precisam de cuidados especiais. “Meu pai está com osteoporose e minha mãe com diabetes, coração crescido e com problema na vesícula, eles precisam tomar remédios várias vezes por dia. Uma ferramenta dessa, com certeza vai facilitar nossa vida”, falou.

Ainda neste mês de outubro, a equipe da Startup Robot Caregiver vai começar a construir o primeiro protótipo do projeto. Os jovens Thiago de Araújo Nascimento, André Rosa e Gabriel Nasser ainda são alunos do ensino médio tiveram a ideia quando estavam a procura de um propósito para construir um robô para a mostra nacional de robótica de 2016.

O plano é criar um dispositivo eletrônico onde será armazenado os medicamentos do idoso, nesse dispositivo haverá uma tela digital com um layout semelhante ao de um alarme de um smartphone, onde seria feita a programação do horário do medicamento a ser tomado.

Cerca de 10 Startups fazem parte da pré-aceleradora que funciona no CCTI, onde os desenvolvedores recebem orientações através de mentorias. Entre as Startups que estão sendo orientadas estão: R3Tech de Material de Construção; My Pet’s, focada em animal estimação; Cia Petite, para restaurantes delivery; APP Contábil Virtual, que faz sistema contábil e a Robot Caregiver, entre outras.