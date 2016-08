Jovens brasileiras detidas nos EUA já têm data para retornar ao Brasil

Sensibilizado com o drama vivido pelas famílias da adolescente roraimense Lilliana Matte, de 17 anos, e da jovem paulista Anna Stéfane Radeck de Carvalho Ferreira, de 16 anos, detidas em Miami e Chigado, nos Estados Unidos, neste mês, o deputado Hiran Gonçalves (PP) retornou nesta terça-feira, 30, ao Ministério das Relações Exteriores para uma reunião com o embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, secretário-geral das Comuni­dades Brasileiras no Exterior, e responsável pelo caso.

“A jovem Anna Stéfane Radeck será liberada já na próxima semana, uma vez que foi detida pela imigração primeiro, no dia 10 de agosto, e os trâmites estão mais adian­tados; enquanto que a adolescente roraimense Lilliana Matte, barrada no dia 23, deverá regressar ao Brasil daqui duas ou três semanas, a depender da justiça norte-americana”, afirmou o parlamentar na saída da reunião. Estiveram presentes à audiência os deputados Maria Helena (PSB) e Johnathan de Jesus (PRB).

Atualmente, a roraimense Lilliana Matte é Miss Brasil Model e estava a passeio nos Estados Unidos quando, em uma viagem de volta das Bahamas na segunda-feira, 22, foi detida no aeroporto de Miami, mesmo tendo visto americano de turismo e um passaporte com a autorização dos pais chancelada pelas autoridades brasileiras para poder viajar sozinha. A história da jovem Anna Stéfane Radeck, de 16 anos, é parecida. Ela foi barrada pela imigração e também enviada para uma abrigo feminino para menores.

Preocupado com demora na liberação das duas brasileiras, o deputado Hiran Gonçalves já havia estado no Itamaraty na segunda-feira, 29, quando protocolou um oficio para comunicar o titular da pasta, ministro José Serra, para que intercedesse junto à diplomacia norte-americana no sentido de solucionar o problema que já ganhou reper­cussão internacional.

A demora para a liberação das duas jovens brasileiras esbarra, segundo o deputado Hiran Gonçalves, no trâmite de reconhecimento dos pais verdadeiros, uma vez que quando vão fazer esse processo de liberação, principalmente de menores detidos, o sistema de migração dos Estados Unidos procuram se salvaguardar com garantias definitivas de que a paternidade é verdadeira.

O deputado Hiran Gonçalves tranquilizou as famílias das duas jovens dizendo que o embaixador garantiu que o corpo consular está dando todo o apoio e tem tido contato com as duas jovens que, segundo ele, estão passando bem enquanto aguardam o desfecho do problema. “Dentro daquilo que é razoável quanto nós estamos passando por uma situação de constrangimento, elas estão psicologicamente estáveis e têm sido atendidas pelo corpo consular. O que nos dá um alento como pais de família por saber que logo nós teremos essas brasileiras de volta ao nosso País”.

Benné Mendonça