Jovem Parlamento : estudante de Roraima se destaca em Brasília

O estudante Darlan da Silva Filho, 16 anos, da Escola Estadual Mário David Andeazza, foi eleito deputado federal jovem e se destacou em mais uma edição do Parlamento Jovem Brasileiro. Ele passou cinco dias em Brasília, de 20 a 25 de setembro, para apresentar e defender o projeto que estabelece a criação do Parlamento Escolar nas escolas públicas ou particulares. Lá na Câmara dos Deputados ele foi escolhido para presidir a Comissão de Educação.

“Foi uma experiência muito boa. Como presidente da Comissão, eu pude aprovar projetos e avaliar com os demais membros da Comissão propostas que trariam mais benefícios para a comunidade”, disse.

Durante uma semana, junto com um grupo de 75 alunos, ele participou de uma jornada parlamentar em que atuou como deputado federal. “Eu participei de palestras, reuniões e de aprovações de projetos. Foi uma semana muito produtiva. Deu para ter uma noção de como é o trabalho de um parlamentar e como ele atua”, disse o estudante.

Darlan comentou que até despertou interesse pela política. “Me ajudou a compreender melhor como funciona o cenário político”. O projeto dele já está sendo utilizado na escola Mário David Andreazza, no bairro Caimbé, zona Oeste.

A coordenadora do Parlamento Jovem Brasileiro, Terezinha Meireles, acompanhou o estudante e disse que o desempenho dele fez a diferença na Câmara dos Deputados. “O desenvolvimento do Darlan foi excelente. Único representante do Norte, ele foi escolhido para presidir a Comissão de Educação, por ter apresentado um bom projeto e pela postura que teve. Ele também foi o orador da turma, que fez o juramento dos deputados”, ressaltou.

Ela disse que Roraima foi bem representado. O mandato do estudante tem duração de um ano. Nesse período ele terá que executar o projeto dele e participar de alguns trabalhos. “Temos algumas atividades no Estado, além de encontros e reuniões. O projeto já funciona dentro da escola dele. Também precisamos cumprir uma pauta dentro da Assembleia Legislativa, essa é uma das ações que o programa pede”, enfatizou.

O Parlamento Jovem Brasileiro é realizado anualmente e tem por objetivo possibilitar aos alunos de Ensino Médio de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático, mediante a participação em uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, em que os estudantes tomam posse e atuam como deputados jovens.

Ozieli Ferreira