Jorge Everton faz indicações que beneficiam moradores de Rorainópolis

Após conhecer as necessidades da população de Rorainópolis, região sul do Estado, o deputado Jorge Everton (PMDB) apresentou ao Executivo duas indicações para instalação de um posto de coleta de sangue na sede do município e a reativação do posto da Polícia Militar de Roraima na Vila do Equador, na mesma cidade.

Por ser o segundo município mais populoso de Roraima, segundo Jorge Everton, existe a necessidade de aparelhar a cidade com serviços essenciais para os cidadãos. “Rorainópolis já necessita de um posto de coleta de sangue, até mesmo porque as pessoas que sofrem acidentes naquele município acabam desassistidas, e daqui que cheguem até a Capital podem entrar em óbito em virtude da falta de sangue”, e justificou sobre a importância deste posto naquela região.

No Estado, o único posto de coleta de sangue existente é o Hemocentro de Roraima (Hemoraima), localizado na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Boa Vista, que atende as unidades de saúde da Capital e do interior, da rede pública e privada, e que está com constante necessidade de mais doações de sangue.

Outra indicação do parlamentar, está relacionado a reativação do posto da Polícia Militar na Vila do Equador, região de Rorainópolis. De acordo com informações repassadas ao deputado, os moradores estão desassistidos pela Segurança Pública. “Temos que pensar numa política pública para todos os municípios do Estado, não apenas na capital, não podemos deixar esse estado desassistido”, concluiu.

Yasmin Guedes