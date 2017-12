Jogos Integrados: competição de canoagem marca disputa entre comunidades

A vila de Santa Maria do Boiaçu fica no alto de um grande barranco na margem esquerda de uma enorme curva do rio Branco. A sensação que se tem é que essa característica faz com que as águas corram mais rápido.

Nessas condições, cruzar o rio em linha reta, até a outra margem, numa canoa a remo, é algo que precisa ser feito somente quando necessário, a traçando uma boa estratégia que a correnteza não leve embora a embarcação para longe do ponto de chegada.

Foi utilizando todos esses artifícios que a dupla Dionildo Ventura e Paulo Rodrigues, conseguiu completar a prova de canoagem, que fez parte da programação dos Jogos Integrados do Baixio Rio Branco. “Conversamos antes da prova e decidimos que era preciso subir um pouco o rio, para chegar ao outro lado no local exato”, explicou Dionildo.

Esse local é onde foi enterrada uma bandeira vermelha. O objetivo da prova era atravessar o rio, pegar essa bandeira e trazê-la de volta ao ponto de partida. “A canoagem faz parte do nosso dia a dia, mas foi preciso também muito fôlego para chegarmos em primeiro”, comemorou Paulo. A dupla, da comunidade de Caicubi, localizada no rio Jufariz, concluiu o percurso em cinco minutos e 25 segundos.

Feminino

As mulheres também mostraram coragem e disposição para enfrentar a forte correnteza do rio Branco. Três duplas cruzaram fizeram o percurso.

Aldirene Braz e Solange da Silva levaram seis minutos e 22 segundos para pegar a bandeira e voltar ao ponto de chegada, já sem forças para falar, mas contentes pelo primeiro lugar, que também ficou com a comunidade de Caicubi.

Campeões

Até esta sexta-feira, 15, quase todas as categorias já tinham os campeões definidos. Entre as principais, nas modalidades coletivas, a equipe campeã do Vôlei Feminino foi a da comunidade de Sacaí, seguida de Santa Maria do Boiaçu e Caicubi.

No Vôlei Masculino o título foi para o time da Escola Estadual José Bonifácio, de Santa Maria do Boiaçu. Em segundo ficou o time de Caicubi e em terceiro a equipe BG, também de Santa Maria do Boiaçu.

Já no Futebol Masculino Mirim, o título foi para o Barcelona de Santa Maria, seguidos do Flamengo e do Barcelona, também de Santa Maria. As disputas seguem neste sábado com as finais do Futebol, masculino e feminino. O encerramento e a entrega dos títulos aos campeões contarão com a presença da governadora Suely Campos, que vai premiar os times e atletas vencedores.

Johann Barbosa