Jogos Integrados: abertura oficial reúne equipes participantes das vilas ribeirinhas

Em uma pequena casa de madeira está instalado um importante meio de comunicação da Vila de Santa Maria do Boiaçu: um equipamento de som utilizado para dar avisos, fazer convites. É por meio dele que toda a comunidade é convidada para prestigiar a abertura oficial da 1ª edição dos Jogos Integrados do Baixo Rio Branco.

No campo de futebol, já totalmente iluminado para a realização dos Jogos, os times de futebol se organizam para o desfile. A cada equipe chamada, aplausos da torcida e dos demais colegas. Cinco times na categoria masculina e três na feminina vão disputar o título na principal disputa da competição.

Além disso, vôlei, atletismo e tênis de mesa estão entre as categorias disputadas nos Jogos Integrados. “É um sonho realizado. Me emociono ao ver todos aqui, reunidos para participar desses Jogos, um evento realizado com muita dedicação pela equipe do Instituto de Desporto e que está reunindo moradores de várias comunidades”, contou José Luiz da Mata, administrador do distrito de Santa Maria do Boiaçu.

Recreação

De um lado da corda, pelo menos oito meninas. Do outro, a mesma quantidade de meninos. Depois do “JÁ”, começa a disputa de força, sorrisos e escorregões do cabo de guerra. Ao lado, duas equipes brincam de queimada enquanto no barracão, várias outras crianças pintam os rostos, pulam corda.

A competição entre as crianças que participam das atividades de recreação chegam a ser mais acirradas do que aquelas realizadas no campo oficial.

Programação

A cerimônia de abertura foi seguida de um jogo amistoso entre o time de Sacaí contra o de Santa Maria do Boiaçu marcou o início. Sacaí venceu nos pênaltis, acirrando ainda mais a competição.

Os Jogos Integrados do Baixo Rio Branco vão movimentar Santa Maria do Boiaçu até sábado, 16, quando serão realizadas as finas do futebol, tanto masculino quanto feminino.

Johann Barbosa