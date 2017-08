Jogos Escolares: Suely Campos garante passagens e assina minuta de Lei de Incentivo ao Esporte

A governadora Suely Campos aproveitou a solenidade de abertura da 46ª edição dos Jogos Escolares de Roraima realizada na noite deste sábado, 19, no ginásio Hélio Campos, e assinou a minuta do projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. “Vamos enviar este documento para a Assembleia Legislativa do Estado para aprovação, para que os empresários também possam financiar nossos atletas”, disse. A iniciativa de criação da lei é uma demonstração do compromisso da governadora com o segmento esportivo.

Outro anúncio que fez alunos atletas e técnicos vibrarem no ginásio foi o pronunciamento de Suely Campos, garantindo que o governo custeará as passagens dos atletas que se classificarem para etapa nacional dos jogos. “Vamos garantir as passagens”, afirmou.

A solenidade de abertura da etapa final dos jogos teve a entrada das delegações de 112 escolas com mais de 1.500 estudantes de unidades públicas e privadas de ensino dos 15 municípios de Roraima. A emoção tomou conta do público no momento em que o atleta Danillo Rodrigues de Brito, faixa roxa do judô, percorreu o ginásio com a tocha para o acendimento da pira olímpica, símbolo milenar do esporte. A chama olímpica vai permanecer acesa no decorrer das competições.

O momento teve ainda apresentação do grupo de Ginástica Rítmica da Escolinha do Atleta, da Setrabes (Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social); contorcionismo com Jarlisson Castro dos Santos, conhecido como menino elástico, estudante do 9º ano da escola estadual Padre Eugênio Possamai, de Rorainópolis; e um jogo demonstrativo de voleibol entre as seleções da categoria Infanto-masculino Roraimense e Amazonense.

“O esporte é uma ferramenta muito eficaz na vida do aluno e queremos proporcionar aos estudantes momentos como esse sempre. A governadora Suely Campos, sempre atenta, não poupou esforços para realizar os jogos, que são um evento que revela novos talentos dentro do esporte”, disse o secretário de Educação, Jules Rimet Soares.

Jogo

A cerimônia de abertura dos Jogos Escolares finalizou com um jogo de voleibol entre as seleções da categoria Infanto-masculino de Roraima e do Amazonas. “Trouxemos esse jogo com as duas equipes para abrilhantar o evento. Espero que possa contagiar todos os alunos atletas que vão participar dos jogos escolares”, disse o diretor do IDR (Instituto de Desporto de Roraima), Olano Matos.

“Foi um convite do governo de Roraima que veio em boa hora. Os meninos estão treinando para a competição nacional e o jogo de hoje foi como treino. Estamos todos bastante animados para esse jogo”, comentou o treinador da Seleção Amazonense, Ancelmo Palheta Neto. “É um momento muito especial. Viemos conhecer o pessoal e, ao mesmo tempo, ver nosso desempenho em quadra”, disse o capitão do time, Arthur Hipólito, 17 anos.

Para o treinador da Seleção Roraimense, Walhederson Barbosa, o jogo foi uma espécie de treino extra para os jogadores. “A gente já vem se preparando há três meses por conta do Campeonato Brasileiro de Seleções, que será em setembro. Como estamos próximos do Campeonato Brasileiro, esse jogo veio como uma chave teste para motivar e mostrar como eles vão se comportar”, ressaltou Barbosa. “Trabalhamos muito. Estamos ansiosos”, disse o capitão do time, Paulo Victor Silva, 16 anos. A Seleção é composta por estudantes das escolas Camilo Dias, Euclides da Cunha e Ana Libória.

Competição

Os Jogos Escolares deste ano reúnem 2.612 alunos atletas de escolas públicas e privadas de todos os municípios do Estado. Serão dez dias de competições, nas categorias Mirim e Infantil, que começaram na quarta-feira, 16, e se encerram no dia 25 de agosto.

As modalidades individuais de tênis de mesa, judô, xadrez e karatê terminaram nesse sábado, 19. Ainda seguem as competições de atletismo, natação, vôlei de praia e ginástica.

A disputa começou neste domingo, 20, para as modalidades coletivas de vôlei, handebol, basquete, futsal e futebol. Os jogos vão ocorrer no Ginásio Hélio Campos, IFRR (Instituto Federal de Roraima), campo Rei Pelé, Ribeirão, escolas Gonçalves Dias, Penha Brasil, Lobo D’Almada, Ana Libória, Sesc (Serviço Social do Comércio) e Academia de Polícia.

“Tivemos boas surpresas na modalidade individual, com desempenho muito bom. Alguns índices foram alcançados, principalmente do interior”, disse o coordenador dos Jogos Escolares, Rômulo Bonates.

Ozieli Ferreira