Jogos Escolares: estudantes se destacam nas modalidades individuais

A primeira fase da etapa final dos Jogos Escolares de Roraima 2017 encerrou nesse domingo, 19, para as modalidades individuais das categorias Mirim e Infantil.

Os alunos atletas competiram no karatê, judô, natação, atletismo, xadrez, tênis de mesa, vôlei de praia e ginástica, tendo destaques, principalmente escolas do Interior. A segunda etapa continua com disputas até sexta-feira (25) em modalidades coletivas como futebol, futsal, handebol, basquete e vôlei.

No karatê, a Escola Estadual Padre Eugênio Possamai conquistou 11 medalhas, sendo seis de ouro. “O nível técnico do karatê foi excelente. Os atletas aplicaram com precisão suas técnicas. Nesta modalidade, além da capital, tivemos alunos dos municípios de Caroebe e Rorainópolis”, disse o professor de karatê da Escola do Atleta de Rorainópolis, Márcio de Souza Soares.

Ele ressaltou que os atletas de Rorainópolis treinam com frequência e a preparação é contínua. “Já vamos nos preparar para as competições do próximo ano”, frisou. Além da Padre Eugênio Possamai, alunos de escolas do interior como Antônia Tavares da Silva, José de Alencar e Tereza Teodoro de Oliveira também conquistaram medalhas no karatê.

Uma das medalhistas foi a estudante Vanessa Lima, 16 anos, da Escola José de Alencar. Competindo pela segunda vez, ela já coleciona quatro medalhas. “Ano passado eu ganhei duas medalhas, uma de ouro e outra de prata. Este ano foi uma de ouro e outra de bronze. Ano que vem quero duas de ouro”, frisou.

Na modalidade do judô, as escolas públicas também tiveram destaque. O estudante Gustavo Rodrigues da Silva, de 15 anos, da escola Oswaldo Cruz, conquistou uma medalha de prata.

“A gente se emociona e sempre quer se superar. Fiquei em segundo, mas eu vou treinar melhor para ficar em primeiro da próxima vez”, disse.

“Tivemos um desempenho muito bom dos atletas, principalmente os do interior”, ressaltou o coordenador dos Jogos Escolares, Rômulo Bonates.

