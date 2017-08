Jogos Escolares: Escola Militar Rittler de Lucena é campeã no futebol mirim

O time de futebol da escola estadual Militar Luiz Brito Rittler de Lucena foi campeão na categoria Mirim dos Jogos Escolares de Roraima 2017. O jogo foi acirrado, com diversas tentativas de gols e a decisão foi nos pênaltis de 4 a 2 contra o time da escola estadual Indígena Professor Genival Thomé Macuxi, localizada na área rural de Boa Vista. Nesta sexta-feira, 25, será o último dia de competição, encerrando a etapa estadual.

“Viemos com a determinação de ganhar, ser campeão. Não perdemos nenhum jogo e trabalhamos muito para alcançar este resultado”, disse o professor e técnico da equipe, Waldeilson Freitas. “Treino, foco e vontade de jogar, foi assim que a gente conseguiu vencer. O incentivo da torcida também foi muito bom”, disse o ponta esquerda do time, Manoel Oliveira Neto, 12 anos.

Na arquibancada estavam alunos da escola Rittler de Lucena com instrumentos de percussão dando incentivo para o time. Na lateral do campo, estava o diretor da escola, o coronel Cidinei Silva, acompanhando cada passe de bola. “Investimos e trabalhamos para levar o titulo. Os professores e os alunos fizeram um excelente trabalho”, comentou.

Segundo lugar

O título não veio, mas o time da escola Genival Thomé saiu de campo com a sensação de dever cumprido. “Pelo desempenho e trabalho que fizemos, acreditávamos na medalha de ouro. Mas demos o nosso máximo”, disse o técnico da equipe, Rudinei Pereira. “Nos esforçamos. A equipe fez a sua parte”, comentou o zagueiro do time, Ruvelino Oliveira, 14 anos.

No ginásio do Sesc ocorreu a disputa do handebol. A decisão pelo terceiro foi entre o Colégio Cuca e a escola Padre Eugênio Possamai, de Rorainópolis, que ficou com a medalha de bronze. “Perdemos por um gol”, lamentou o capitão do time Luiz Cauã Nascimento, 13 anos. “A gente esperava ser campeão”, disse o técnico Raimundo Nonato. Ano passado a equipe ficou também em terceiro lugar nesta modalidade.

Sexta-feira – 25

Futebol: Ribeirão – 17h

Futsal: Hélio Campos – 12h30

Basquete: Penha Brasil – 8h às 12h

Vôlei: Vila Olímpica – 8h às 10h

Ozieli Ferreira