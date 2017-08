Jogos Escolares: abertura será neste sábado no Ginásio Hélio Campos

O Ginásio Hélio Campos será palco da cerimônia oficial da 46ª edição dos Jogos Escolares de Roraima neste sábado, 19, a partir das 18h, com desfile das delegações, apresentação de ginástica rítmica e um jogo demonstrativo de voleibol entre as equipes masculinas infantis do Amazonas e Roraima. Haverá também o acendimento da Pira Olímpica.

A competição deste ano reúne 2.612 alunos atletas de escolas públicas e privadas de todos os municípios do Estado. Serão dez dias de jogos, nas categorias Mirim e Infantil, que começaram na quarta-feira, 16, e se encerram no dia 25 de agosto.

As partidas individuais, nas modalidades de atletismo, karatê, natação, tênis de mesa, judô, xadrez, vôlei de praia e ginástica já começaram. A partir de domingo, 20, a disputa começa para as modalidades coletivas de vôlei, handebol, basquete, futsal e futebol. Os jogos vão ocorrer no Ginásio Hélio Campos, Vila Olímpica, escolas Gonçalves Dias, Penha Brasil, Lobo D’Almada e Ana Libória, Sesc (Serviço Social do Comércio), Academia de Polícia, e IFRR (Instituto Federal de Roraima), Academia Hien Kan, campo Rei Pelé e Ribeirão.

“Nesta sexta-feira, 18, foi encerrada a parte das disputas das modalidades individuais, permanecendo somente as da natação, judô e atletismo. No domingo, começam as coletivas”, afirmou o coordenador dos Jogos Escolares, Rômulo Bonates. Durante esses dias, 414 profissionais, entre professores e técnicos, estarão envolvidos nas competições.

A maior competição estudantil de Roraima é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) e do IDR (Instituto de Desporto de Roraima). “Por ser uma tradição muito forte no nosso Estado, o governo realiza mais uma edição dos jogos. O momento não é só de competição, mas uma oportunidade de encontro de atletas e técnicos de toda a rede estadual, que torna mais vibrante e alegre a festa do esporte estudantil”, disse o secretário de Educação, Jules Rimet Soares.

Os alunos atletas que vieram do Interior estão alojados nas escolas General Penha Brasil, Gonçalves Dias e Professor Severino Gonçalo Cavalcante. Os estudantes dessas unidades não serão prejudicados com falta de aula. O Governo de Roraima está custeando alimentação e transporte.

Nacional

A primeira parte das competições, com estudantes de 12 a 14 anos, vai ocorrer em Curitiba, no Paraná, de 12 a 21 de setembro. Brasília receberá a segunda etapa nacional dos jogos, de 16 a 25 de novembro, com competições entre atletas de 15 a 17 anos.

Ozieli Ferreira