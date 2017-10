Jogos do Servidor: congresso técnico define sorteio das equipes

Na manhã desta quinta-feira,19, aconteceu o Congresso técnico para a 2ª edição dos Jogos dos Servidores. As regras foram apresentadas e discutidas no auditório da Palácio 9 de Julho e contou com a presença dos representantes das secretarias municipais. O evento esportivo será realizado pela Prefeitura Municipal de Boa Vista por meio do programa Servidor de Valor

Durante o congresso, além das regras, também foi realizado o sorteio onde as equipes, competidores individuais e duplas conheceram seus adversários. São 17 equipes que vão participar do campeonato de futebol de areia (masculino e feminino); vôlei de praia (Misto); tênis de mesa (masculino e feminino); dominó de dupla e queimada (masculino e feminino). Estão inscritos 923 atletas para cinco modalidades esportivas.

O representante da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST)Tiago Ribeiro disse que inscreveu 176 servidores onde esperam conseguir um bom resultado, a exemplo da primeira edição dos jogos. Para ele o evento promove a integração entre os participantes. “Buscamos sempre um bom desempenho isso sem falar na integração, interação, bem como a questão da união dos servidores. É uma festa e tem a questão do esporte como forma de uma vida saudável” destacou.

Os Jogos dos Servidores serão abertos a partir das 18h30 desta segunda-feira, 23, na Praça Fábio Marque Paracat. E todas as equipes deverão se apresentar com as cores escolhidas durante o congresso técnico.

Dia do Servidor

Jozyanne Marinho coordenadora da delegação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) vê os jogos como uma forma de homenagear o servidor público, comemorado no dia 28 de outubro. “É uma maneira de homenagear e o valorizar servidor por meio da integração entre as secretarias que trabalham independente mas que precisam realmente integrar seus servidores” observou. Os Jogos dos Servidores começam dia 23 e vai até o dia 27 no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna.

