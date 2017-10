Jogos do Servidor: comissão organizadora convoca representantes para congresso técnico

Nesta quinta-feira, 19, acontece o Congresso Técnico para a 2ª edição dos Jogos dos Servidores que vão começar no próximo dia 23 até o dia 27, no conjunto poliesportivo Ayrton Senna. Estão inscritos 923 atletas em cinco modalidades esportivas.

O Congresso Técnico, que vai acontecer a partir das 9h, no auditório da Palácio 9 de Julho, tem o objetivo de apresentar todas as regras previstas no regulamento dos jogos 2017. Cada secretaria deverá enviar um representante para sugerir algumas mudanças e acompanhar o sorteio que vai definir os confrontos entres as equipes e atletas individuais ou adversários das duplas de dominó.

Para esta 2ª edição foram escolhidas as seguintes modalidades esportivas: futebol de areia (masculino e feminino); vôlei de praia (Misto); tênis de mesa (masculino e feminino); dominó de dupla e queimada (masculino e feminino). Cada equipe é composta de no mínimo oito e no máximo 12 competidores. Os três primeiros colocados vão receber medalhas.

As competições fazem parte do programa Servidor de Valor e tem o objetivo de integrar todos os servidores da Prefeitura. Ao todo 17 secretarias vão participar das competições. Para mais esclarecimentos sobre os jogos ligar para a Escola Municipal de Administração Pública (EMAP), pelo telefone (95) 3224-6490.

Edson Rodrigues