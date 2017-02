Jogos de Verão: último dia de evento movimenta complexo Ayrton Senna

Os Jogos de Verão 2017 promovido pela prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista, levou muita gente ao Complexo Ayrton Senna neste final de semana. Foram três dias de disputas e atrações musicais, unindo esporte, cultura e lazer num só lugar.

Mais de mil atletas participaram das disputas desse ano divididos em oito categorias vôlei de areia, jiu-jitsu sem kimono, futevôlei, beach soccer, beach hand, futebol americano adaptado para areia, kitesurf e campeonato de MMT – (modalidade de exercícios com obstáculos) e Cross Fit.

Neste domingo, 5, último dia de evento, a programação começou com a energia positiva por meio da aula de yoga na quadra principal. Ao som de canções indianas, os praticantes cuidaram não somente do corpo, mas também de se obter paz e tranquilidade. “Foi uma ótima forma de começar bem o dia”, disse a atleta Aline Oliveira, que pratica a atividade há dois anos. Durante todo o dia houve competições esportivas.

O Jogos de Verão também movimentou a economia, teve quem aproveitou a movimentação para faturar um extra com a venda de comida, bebidas e lanche. É o caso da vendedora Maria Nivani, que trabalhou na praça de alimentação nos três dias de evento. “Esse dinheiro vai ajudar a complementar a renda da família. O movimento foi muito bom e deu para faturar uma grana”, contou.

Os Djs Toniollia, Andrezinho e Banda Fuzuêra encerraram a última noite com muita música. Este ano, a prefeitura firmou parcerias importantes com o setor privado para a realização do evento: os apoios foram das Lojas Perin, Unimed, Cerpa, Patio Roraima, Academia VIP, Adidas, Centro Universitário Estácio.

“Os Jogos de Verão é um evento que já entrou para o nosso calendário. O Complexo Ayrton Senna atraiu muita gente nesses três dias. Foi muito bom ver as famílias curtindo a praça, os jogos, as atrações musicais. O complexo foi revitalizado, não podia ter tido cenário melhor, agradável, bonito, amplo, seguro, onde as crianças puderam se divertir no playground enquanto os pais assistiam as competições. Trabalhamos sempre para fazer o melhor para a população”, destacou a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita.

Shirléia Rios