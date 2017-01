Jogos de Verão: restam poucas vagas para o Campeonato de Jiu-Jitsu sem Kimono

Os interessados em disputar o Campeonato de Jiu-Jitsu sem Kimono, dos Jogos de Verão, têm até esta sexta-feira, 6, para fazerem a inscrição. Os atletas podem se inscrever por telefone, inclusive via WhatsApp, por meio dos números (95) 99155-4994 e 98122-6611. A taxa de inscrição é de R$ 30. As regras da competição serão as mesmas da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ).

A competição será nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, na Praia Grande. O campeonato integra a etapa final dos Jogos de Verão, evento promovido pela Prefeitura de Boa Vista. As premiações para os primeiros lugares serão no valor de R$ 500, R$ 250 e R$ 150. Foram disponibilizadas 120 vagas, mas no momento, restam aproximadamente 30 vagas.

Veja as categorias e quantidade de inscritos:

– Categoria: Masculino

Branca e Roxa: 76kg/ 86kg/ 96 kg

Marrom e Preta: 76kg/ 86kg/ 96 kg

Sendo 16 inscritos por categoria.

Total: 96 atletas

– Categoria: Feminino

Branca e Preta: 59kg/ 69kg/ 79kg

Sendo 8 inscritas por categoria.

Total: 24

Ceiça Chaves