Jogos de Verão: pesagem do boxe marca início das finais dos Jogos de Verão

As finais dos Jogos de Verão 2018 iniciaram oficialmente na manhã desta sexta-feira, 26, com a pesagem dos atletas da modalidade Boxe. As lutas acontecerão de hoje até domingo, no período da tarde, no Palco Principal montado no Complexo Ayrton Senna, próximo ao Ginásio Totozão. A pesagem do boxe é diferenciada e, como a competição acontece em diferentes dias, precisa ser feita na manhã em que antecede a luta.

Realizando a pesagem desta maneira, garante-se que o competidor lute na categoria correta, sem estar muito abaixo ou muito acima do seu peso ideal. Pablo Teixeira, 29 anos, luta há 10 anos e, atualmente, treina na academia America Champions. “Esta é a primeira vez que participo dos Jogos de Verão e o nível está lá em cima. Esta competição é uma preparação para campeonatos nacionais. As expectativas são as melhores e estou muito confiante”, destacou.

As lutas desta sexta-feira iniciam às 16h e seguem até às 19h. Competem Pablo Henrique (64kg) x Lee Alves Rodrigues (63,7 kg) e Leandro Souza (64kg) x Alexander Yermayn (62,6 kg). A grande final acontece no domingo, também a partir das 16h. A premiação será das 18h30 às 19h, no Palco Principal.

Para garantir a segurança dos atletas e do público presente, a Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) fará o apoio e a orientação do trânsito na área. A pista ao lado do Palco Principal será dividida a partir das 14h e agentes de trânsito estarão no local. Será permitido o estacionamento próximo ao palco apenas para carga e descarga.

História do Boxe

O boxe, também conhecido como pugilismo, é um esporte de combate onde os lutadores utilizam os punhos, seja para defesa ou ataque. A primeira luta realizada no Brasil foi em 1913, na cidade de São Paulo. Em 1933, o Brasil, pela primeira vez, participou de um campeonato internacional, o Sul-Americano de Boxe Amador, realizado na Argentina. Desde então, o esporte se popularizou no país e destacou atletas brasileiros conhecidos mundialmente como Maguila e Acelino Freitas, o Popó.

Confira a programação desta sexta-feira

Sexta-feira (26)

Dj Toniolli – 15h às 00h – Palco principal

Boxe – 16h às 19h – Quadra principal

Pesagem Jiu-Jítsu – 17h30 às 18h30 – Palco principal

Vôlei Qualifying – 18h às 21h30 – Quadra de areia 4 e 5

Beach Tennis – 18h às 22h – Quadra de areia 2

Banda Remela de Gato – 19h às 20h45 – Palco principal

Guy Bras – 21h às 22h30 – Palco Principal

Beach Tennis – 22h às 22h30 – Premiação

Banda Nativa – 22h45 às 00h15 – Palco Principal

Jéssica Costa